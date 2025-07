A versenyek versenyén mindössze két és fél perc a világ

A Derby, a versenyek versenye minden lósportot szerető ember életében kiemelt jelentőségű, ez az a futam, amelyet mindenki legalább egyszer az életben szeretne megnyerni. A Derby minden versenyló életében egyszeri és megismételhetetlen, a győztes neve bekerül a lóversenysport aranykönyvébe.

Július 5-én, szombaton az ügetők és az agarak lesznek a középpontban, ekkor bonyolítják le a 111. Magyar Ügetőderbyt, amelyen a négyéves korosztály legjobbjai állnak starthoz 2500 méteren. A futamban kilencen rajtolnak, a papírforma alapján Freya T Boko a favorit, jó formában van és korábban már több nagydíjat nyert. A neve is jól cseng, hiszen közel két évtizede névrokona, Freya már nyert ügetőderbyt. Vajon a név kötelez? A másik nagy esélyes a futamban Fárosz, javuló formát mutat, legutóbbi versenyének köszönhetően a legjobb időeredménnyel érkezik. Nagy kérdés, hogy a hosszú táv mennyire kedvez neki. Az esélyesek között van a német színekben versenyző Friday Night, aki kiemelkedő német és olasz eredmények után áll starthoz. Fazekas Imre, a sport legnagyobb alakja idén Face to face kocsijában bizonyíthat. A rutinos hajtó már hét alkalommal nyert a legendás futamban, legutóbb tavaly, amikor Enjoy révén szerzett dicsőséget.

A szombati kombinált versenynap lesz, az agarak is ezen a délutánon versenyeznek. Az agárderby (hivatalos nevén Magyar Derby Döntő) érdekessége, hogy hosszú kvalifikációs versenysorozat előzte meg, így a legjobb formában lévő hat agarat láthatjuk a 480 méteres versenyben. Az elődöntőkből Ella, Regina, Champ Junior, Secret, Roko és Breeze jutott tovább. Roko az idei Derby-sorozatban eddig veretlenül szerepelt, így a legnagyobb kérdés, hogy sikerül-e megőriznie mérlegét. A legfőbb riválisa Ella lehet, ő nyolc futamból öt alkalommal is győztesként zárt idén.

Vasárnap minden tekintet a telivérekre szegeződik, a Szerencsejáték Zrt. – 103. Magyar Derby a hároméves telivérek legnagyobb versenye. Tizenhárom ló lesz ott a 2400 méteres verseny rajtjánál. Nagy kérdés, hogy kinek hoz szerencsét a mágikus szám… A topfavorit a sikert sikerre halmozó Mirash King, aki már megnyerte a rangos Nemzeti Díjat és az Alagi Díjat. Mellette szól még, hogy a Champion istállót képviseli, és lovasa Sztaniszlav Georgiev, aki pontosan tudja, hogyan kell Derbyt nyerni.

Több szakember a 22 millió forint össz­díjazású versenyben Dzsingisz Kántól várja a jó futást és akár a győzelmet is. Kétévesen nem futott, idén viszont csak a legjobbak között. Versenyről versenyre javul, a 2400 méteres táv pedig kedvezhet neki és klasszis szerb lovasának. Kellemes meglepetést szerezhet Neutrinos, akinek az apja a világklasszis Camelot két ország derbyjét is meg tudta nyerni. Neutrinosnak vérében van a siker, persze ez sosem garancia. Érdekesség, hogy a mezőnyben egy hölgy lovast is találunk, a fiatal Farkas Dorottyát, aki a család lovát, a szép küllemű Vieil Argent fogja lovagolni. Dobogós esélye lehet a közelmúltban vásárolt Barssiónak és a remek külföldi eredményekkel érkező Dschingis Poise-nak. Nem szabad megfeledkeznünk Fawkesról sem, a legutóbbi versenyében talált magára és győzött jó stílusban, ám a duplázáshoz javulnia kellene.

A 103. Magyar Derby „sötét lova”, Jamal egyelőre nem mutatott kiemelkedő formát, de az istállója nagyon hisz benne, csakúgy, mint My Kind of Wayben. Fontos megemlíteni a hazai tenyésztést is: idén a bábolnai ménes Mystic Mant indítja, trénere Zala Csaba, lovasa Nagy Tamás, ők már nyertek Derbyt. A másik tiszta magyar ló Tres Tequilas, erősebb mezőnyben nem bizonyított, de munkaformája biztató.

Összességében elmondhatjuk, szoros küzdelemre és gyors versenyre lehet számítani, két és fél perc alatt pedig minden kiderül – vasárnap 17.40-től.