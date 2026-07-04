Nemzeti Sportrádió

Davies ismét a kispadon Kanadánál; Hakimi, Brahim és Szaibari is pályán Marokkónál

M. B.M. B.
2026.07.04. 17:48
Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 vb 2026 Marokkó Kanada
Kihirdették a Kanada–Marokkó világbajnoki nyolcaddöntő kezdőcsapatait.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
Kanada–Marokkó (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Houston, Houston Stadion. Vezeti: Michael Oliver (angol)
KANADA: Crépeau – A. Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea – Buchanan, N. Sigur, Eustáquio, Ahmed – J. David, Oluwaseyi. Szövetségi kapitány: Jesse Marsch
A kispadon: Goodman, St. Clair (kapusok), Waterman, Davies, Jones, Cornelius, Osorio, Choiniere, Shaffelburg, N. Saliba, Millar, P. David, Larin, Nelson
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, Diop, Halhal, Mazraui – Buaddi, El-Ajnaui – B. Díaz, Unahi, El-Hanusz – Szaibari. Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi 
A kispadon: Mohamedi, Tagnauti (kapusok), Szalah-Eddin, Szadan, El-Uahbi, Belammari, Riad, Szbai, Amrabat, El-Murabet, Talbi, Jasszin, El-Kabi, Rahimi, Amaimuni
 

 

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