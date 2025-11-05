Szerb-magyar ügetőnapot rendeznek szombaton a Kincsem Parkban

Szotyori Nagy Ádám, a Kincsem Nemzeti Kft. ügyvezető igazgatója az M1 aktuális csatornának szerdán elmondta, hogy az eseményen a Pásztor István-emlékversenyt, valamint a Tomiszlav Visnjics-emlékversenyt is megrendezik, ezeken a futamokon kiemelt pénzdíj lesz, itt indulnak a legjobb lovak. A favorit hajtók között említette Horváth Györgyöt és Fazekas Imrét, utóbbival kapcsolatban úgy fogalmazott, a legendás versenyző jó példa arra, hogy az ügető egy kortalan sport.

„Fazekas Imre már évtizedek óta tophajtó nálunk, hogy hány éves, azt ugye nem tudom, nem is tudhatom, de hát nagyon remélem, hogy még sokáig fog hajtani. Ez egy kortalan sport, persze kell hozzá fizikum, kell hozzá egy kis bátorság, kurázsi, de ezt a sportot el lehet kezdeni akár ötvenévesen is. Nagyon jó példa van rá, hogy összeállnak barátok, baráti társaságok és vesznek egy lovat, vagy bérelnek, és akkor azt együtt hajtják, együtt tartják és együtt örülnek neki” – nyilatkozott.

Az ügyvezető kiemelte, hogy nagyon jó sportbarátság alakult ki a magyarok és a szerbek között.

„Nagyon jó a viszony a kollégákkal, a szerbekkel, a vajdasági magyarokkal” – hangsúlyozta. A kísérő programokról elmondta, fellép a Tabán szerb folklór táncegyüttes, a Panoráma étterem pedig szerb ízekkel készül erre a napra. Emellett panorámabusz is indul, amely körbeviszi az érdeklődőket az ügetőpályán, így testközelből követhetik a versenyt.

A szombaton 11 órakor kezdődő eseményre a belépés ingyenes.