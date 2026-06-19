Nemzeti Sportrádió

Vívó Eb: Ismét negyedik lett a magyar női kardcsapat

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Antony
2026.06.19. 20:54
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Fotó: Czinege Melinda
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vívás vívó Eb Battai Sugár
Elveszítette a bronzmeccset női kardcsapatunk pénteken Antonyban, így akárcsak tavaly, ezúttal is negyedik lett az vívó Eb-n – férfi párbajtőrcsapatunk meg a hetedik…

Ez nem a mi napunk volt, kétség sem fér hozzá…

Amikor pénteken nem sokkal dél után azzal szembesültünk, hogy férfi párbajtőrcsapatunk nem jutott be a négy közé (megint…), nyilvánvalóan csalódottságot éreztünk, ám akkor még elnyomtuk ezt, mondván, majd női kardcsapatunk!

A Battai Sugár Katinka, Pusztai Liza, Spiesz Anna, Szűcs Luca összetételű négyes stabil és magabiztos vívással verte meg a negyeddöntőben a bolgárokat, és az elődöntőben az oroszok ellen is sokáig jónak tűnt minden.

Amikor 30:20 az állás nekünk, tűnhetett másmilyennek?

A Battai–Spiesz–Szűcs trió nagyszerű megoldásokat villantott, bátran támadott, ha kellett elővette a tárból a védekezéskor szükséges válaszokat, tényleg nagyszerűen ment minden.

A hetedik körig…

Még ott is 35:30 volt nekünk, de utána már semmi sem sikerült, mintha egy másik csapat lett volna a páston – és másik is volt, a túloldalon is.

Ahogyan Szatmári András (merthogy ott szurkolt a lányoknak a teljes férficsapat is) mondta az elveszített (igen, elveszítettük…) asszó után: „Ilyen a kardvívás. Gyakran előfordul, hogy ahogyan a pozitív energiák összeadódnak, úgy a negatívok is. Az oroszoknál egymásra rakódott a jó, nálunk meg lefelé vitte a lányokat a végjáték.”

A bronzmeccsre mindig nehéz odaállni egy elveszített elődöntő után, de úgy tűnt, a lányok összekapták magukat – Szűcs Lucát Pusztai Liza váltotta (aztán a harmadik asszóra megtörtént a visszacsere), s az elején még álmodozhattunk a bronzról.

De az, akárcsak tavaly Genovában, Antonyban is az olaszok nyakába került.

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fotó 2026.06.19.

Vívó Eb, a pénteki versenynap (Fotók: Czinege Melinda)

 

Egyéb egyéni
4 órája

Vívó Eb: hetedik a férfi párbajtőrcsapat

Az Izrael elleni vereség után a mieink legyőzték a lengyeleket.

Akárcsak tavaly Genovában, pénteken Antonyban is elveszítette az Európa-bajnokság bronzmeccsét a magyar női kardcsapat – akkor is, most is az olaszoktól kaptak ki a mieink.

– Még akkor sem aggódtunk olyan nagyon, amikor az elődöntőben az oroszok elkezdték ledolgozni a hátrányt, mondván, majd jön Battai Sugár, és a legvégén lerendez mindent. Ezúttal nem így történt… Mint az elődöntő harmadik harmadában valami megbillent volna a csapatban, s ez sajnos visszaköszönt a bronzmeccsen is. Mi történt? 
Ebben sokkal több volt, és valóban, meg tudtuk volna verni az oroszokat is. Az utolsó körben viszont ők olyan mentális állapotba kerültek, hogy tényleg átbillent az egész – a javukra. Ők nagyon feljöttek, mi pedig leengedtünk. Küzdöttünk foggal-körömmel, de valahogy senkinek sem jött be semmi. Az én utolsó asszómra legalábbis biztosan ez volt a jellemző: hiába volt meg az ötlet, hiába váltottam, ha kellett, az ellenfelem mindig jól reagált, utána meg már kicsit el is siettem a végét. 

– Hogyan telt az elődöntő és a bronzmeccs közötti idő?
Nem volt könnyű összeszedni magunkat, mindannyiunkat megviselt az elődöntő, hiszen nagyon szerettünk volna egy érmet ezen az Európa-bajnokságon. De mivel az elveszített elődöntő után erre még volt esélyünk, összekapartuk magunkat: kicsit pihentünk, aztán készültünk a bronzasszóra. Elengedtük az elődöntőnk, és szerintem jól álltunk oda a bronzmeccsre az olaszok ellen, ám megint jött egy mentális blokk, amiből nem tudtunk kijönni. 

– Találjunk pozitívumot: tavaly is negyedikek lettek az Eb-n, legalább pontokat nem veszítenek a világranglistán. 
Így is lehet nézni. Meg úgy is, hogy ezek után abban kell bíznunk, hogy a tavaly évhez hasonló, vagy netán még jobb eredmény következik a világbajnokságon. (A tbiliszi vb-n a női kardcsapat bronzérmet szerzett tavaly – a szerk.)

– Ez a pénteki nem volt jó napja a magyar vívósportnak, ez tény, viszont fel kell állni. Battai Sugárnak ilyenkor mi segít?
Egyértelműen az, hogy minél többet legyek a családommal, hogy az edzőmmel kiértékeljük ezt az Európa-bajnokságot – a nem jól sikerült versenyekből én mindig sokkal többet tudok tanulni, mint azokból, ahol jól szerepeltem. Tanulságos Eb volt ez, úgy gondolom, egy-két napig nem is kell feltétlenül ezen túllépni, utána viszont szépen fel kell dolgozni a történteket. Az Eb utáni hét szabad, aztán kezdődik a felkészülés a világbajnokságra, akkor már arra kell koncentrálnunk. 

Battai Sugár: Ebben sokkal több volt…

VÍVÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY
Csapat
Párbajtőr. Férfiak. Nyolcaddöntő: Magyarország–Spanyolország 35:23 (Andrásfi +10, Koch +3, Siklósi –1). Negyeddöntő: Ukrajna–Magyarország 45:37 (Andrásfi 0, Koch –2, Nagy D. –2, Siklósi –4). Az 5–8. helyért: Izrael–Magyarország 45:39 (Nagy D. –1, Siklósi –1, Andrásfi –4). A 7. helyért: Magyarország–Lengyelország 38:31 (Nagy D. +8, Koch +2, Siklósi –1, Andrásfi –2). Döntő: Olaszország–Franciaország 45:30. Európa-bajnok: Olaszország (Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli), 2. Franciaország (Alexandre Bardenet, Paul Fortin, Aymerick Gally, Kendrick Jean Joseph), 3. Ukrajna (Jevgen Makijenko, Nyikita Kosman, Mikhajlo Krasnjuk, Roman Szvicskar), …7. Magyarország (Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely)
Kard. Nők. Negyeddöntő: Magyarország–Bulgária 45:34 (Battai +5, Szűcs+3, Spiesz +3). Elődöntő: Orosz–Magyarország 45:38 (Spiesz +1, Szűcs –2, Battai –6). A 3. helyért: Olaszország–Magyarország 45:34 (Battai +1, Spiesz –2, Szűcs –5, Pusztai –5). Döntő: Orosz csapat–Franciaország xx Eb: Franciaország (Sara Balzer, Manon Apithy, Toscane Tori, Sarah Noutcha) Orosz csapat (Jana Jegorjan, Alina Mikhajlova, Alekszandra Mikhajlova, Anasztaszija Sorokova)  3. Olaszország (Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica, Mariella Viale), 4. Magyarország (Battai Sugár Katinka, Pusztai Liza, Spiesz Anna, Szűcs Luca)

A szombati műsor
9.00: női tőr, csapatverseny (Magyarország)
10.20: férfi kard, csapatverseny (Magyarország)
17.15: döntők

 

vívás vívó Eb Battai Sugár
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