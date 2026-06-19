A 42 éves Tomás Tujvel hosszabbított a Honvéddal

A 42 éves Tujvel 2019 nyarán csatlakozott a Honvédhoz, amelyben eddig 142 tétmeccsen lépett pályára, tagja volt a 2020-ban Magyar Kupa-győztes csapatnak is.

Az előző idényben mind a 30 fordulóban játszott, 26 gólt kapott, 11 mérkőzésen érintetlen maradt a hálója.

A Honvéd korábban Hangya Szilveszter, Szamosi Ádám, Pekár István, Dúzs Gellért és Medgyes Zoltán szerződését is meghosszabbította.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HONVÉDNÁL

Érkezők: Deian Boldor (román, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Pablo García (spanyol, Arenas Club – Spanyolország, szabadon igazolható), Szamosi Ádám (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Somogyi Ádám (Csehország, MTK, ETO, legutóbb Videoton FC Fehérvár – kölcsönben)