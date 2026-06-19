Nemzeti Sportrádió

A 42 éves Tomás Tujvel hosszabbított a Honvéddal

I. SZ.I. SZ.
2026.06.19. 19:58
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Tomás Tujvel (Fotó: Bp. Honvéd)
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NB I Honvéd Tomás Tujvel Budapest Honvéd
Az NB I-be feljutott Budapest Honvéd meghosszabbította Tomás Tujvel szerződését, így a rutinos kapus 2027 nyaráig biztosan Kispesten marad.

A 42 éves Tujvel 2019 nyarán csatlakozott a Honvédhoz, amelyben eddig 142 tétmeccsen lépett pályára, tagja volt a 2020-ban Magyar Kupa-győztes csapatnak is.

Az előző idényben mind a 30 fordulóban játszott, 26 gólt kapott, 11 mérkőzésen érintetlen maradt a hálója. 

A Honvéd korábban Hangya Szilveszter, Szamosi Ádám, Pekár István, Dúzs Gellért és Medgyes Zoltán szerződését is meghosszabbította.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HONVÉDNÁL
Érkezők: Deian Boldor (román, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Pablo García (spanyol, Arenas Club – Spanyolország, szabadon igazolható), Szamosi Ádám (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek:
Távozók: 
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Somogyi Ádám (Csehország, MTK, ETO, legutóbb Videoton FC Fehérvár – kölcsönben)

 

NB I Honvéd Tomás Tujvel Budapest Honvéd
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