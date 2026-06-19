Emma Zapletalová újabb óriási futása 400 m gáton

33 fokos hőségben és magas páratartalomban kellett a sztáratlétáknak helytállniuk Dohában. A Gyémánt Liga katari fordulóját eredetileg egy hónappal ezelőtt, a sorozat nyitányaként rendezték volna meg, azonban a Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktusok miatt a szervezők későbbre halasztották.

Sydney McLaughlin-Levrone, Femke Bol, Dalilah Muhammad, Anna Cockrell és Jasmina Jones. Korábban csak ők öten tudták Emma Zapletalovánál gyorsabban lefutni a 400 m gátat, a szlovák versenyző pénteken 52.30-cal győzött. Az idén egyértelműen szintet lépő atlétanő a negyedik Gyémánt Liga-futamot is megnyerte – bánhatja, hogy a nyáron „csak” Európa-bajnokságot rendeznek, nem pedig olimpiát vagy világbajnokságot.

Nem ő volt az egyetlen 26 éves, akinek nagy napja volt, Davisleydi Velazco életében először jutott 15 méter fölé hármasugrásban (15.13 m). Szoros verseny volt a férfi hármasugrók között, Pedro Pichardo két centivel ugrott nagyobbat, mint Jordan Scott, néggyel, mint Jasszer Triki.

Az – ő szintjükön – lassú kezdés az utolsó körben megtette negatív hatását női 5000 méteren: kétszázzal a vége előtt, amikor a kenyai és etióp futók már sprintlépésben közlekedtek, összeakadtak, ketten a földre is kerültek. A két afrikai nagyhatalomból Etiópia örülhetett, amely kisajátította a top ötöt, a futamot Medina Eisa nyerte meg.

A rajtlistát böngészve elsőre nem a férfi 200 méter sprintereitől vártuk a kiugró eredményt, de magukhoz képest ők is szépen teljesítettek. A dél-afrikai Sinesipho Dambile 19.74-es egyéni csúccsal győzött, amivel csupán 11 századdal maradt el Jaiden Reid világ idei legjobb eredményétől.

Az este legjobban várt párharca a dominikai Marileidy Paulino és a lengyel Natalia Bukowiecka 400 méteres összecsapása volt. Végül nem lett párharc belőle, az olimpiai és világbajnok Paulino a második kanyarban mindenkitől elhúzott, a célegyenesben tovább növelte előnyét, 48.91-gyel, több mint egy másodperces előnnyel diadalmaskodott.

Srí Lanka büszkesége, a 2026-ban szinte verhetetlen Rumesh Tharanga Pathirage ezúttal a negyedik sorozatra tartogatta legnagyobb dobását (88.68 m), Ostrava után három nappal újabb rangos megméretést nyert meg gerelyhajításban. A program zárásaképp minden szem a marokkói Szufian el-Bakkali 3000 méteres akadályfutására szegeződött, a kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnok klasszis nem adott esélyt az ellenfeleinek.

A Gyémánt Liga jövő hét vasárnap Párizsban folytatódik.

GYÉMÁNT LIGA, 7. ÁLLOMÁS, DOHA

Férfiak. 200 m (+1.8): 1. Sinesipho Dambile (dél-afrikai) 19.74. 110 m gát (+1.4): 1. Cordell Tinch (amerikai) 13.23. 3000 m akadály: 1. Szufian el-Bakkali (marokkói) 8:09.28. Magas: 1. Matteo Sioli (olasz) 229. Rúd: 1. Emmanuil Karalisz (görög) 592. Hármas: 1. Pedro Pichardo (portugál) 17.71 (+0.4). Gerely: 1. Rumesh Tharanga Pathirage (Srí Lanka-i) 88.68

Nők. 100 m (+2.5): 1. Kemba Nelson (jamaicai) 10.88. 400 m: 1. Marileidy Paulino (dominikai) 48.91. 800 m: 1. Addison Wiley (amerikai) 1:57.98. 1500 m: 1. Birke Haylom (etióp) 3:59.89. 5000 m: 1. Medina Eisa (etióp) 14:53.91. 400 m gát: 1. Emma Zapletalová (szlovák) 52.30. Hármas: 1. Davisleydi Velazco (kubai) 15.13 (+1.3)