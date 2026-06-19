Nemzeti Sportrádió

Battai Sugár: Ebben sokkal több volt…

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Antony
2026.06.19. 20:54
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Battai Sugár (Fotó: Czinege Melinda)
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vívás vívó Eb Battai Sugár
Negyedikként végzett az Európa-bajnokságon a magyar női kardcsapat – a bronzmeccs után Battai Sugár értékelt.

– Még akkor sem aggódtunk olyan nagyon, amikor az elődöntőben az oroszok elkezdték ledolgozni a hátrányt, mondván, majd jön Battai Sugár, és a legvégén lerendez mindent. Ezúttal nem így történt… Mintha az elődöntő harmadik harmadában valami megbillent volna a csapatban, s ez sajnos visszaköszönt a bronzmeccsen is. Mi történt? 
Ebben sokkal több volt, és valóban, meg tudtuk volna verni az oroszokat is. Az utolsó körben viszont ők olyan mentális állapotba kerültek, hogy tényleg átbillent az egész – a javukra. Ők nagyon feljöttek, mi pedig leengedtünk. Küzdöttünk foggal-körömmel, de valahogy senkinek sem jött be semmi. Az én utolsó asszómra legalábbis biztosan ez volt a jellemző: hiába volt meg az ötlet, hiába váltottam, ha kellett, az ellenfelem mindig jól reagált, utána meg már kicsit el is siettem a végét. 

– Hogyan telt az elődöntő és a bronzmeccs közötti idő?
Nem volt könnyű összeszedni magunkat, mindannyiunkat megviselt az elődöntő, hiszen nagyon szerettünk volna érmet ezen az Európa-bajnokságon. De mivel az elveszített elődöntő után erre még volt esélyünk, összekapartuk magunkat: kicsit pihentünk, aztán készültünk a bronzasszóra. Elengedtük az elődöntőnket, és szerintem jól álltunk oda a bronzmeccsre az olaszok ellen, ám megint jött egy mentális blokk, amiből nem tudtunk kijönni. 

– Találjunk pozitívumot: tavaly is negyedikek lettek az Eb-n, legalább pontokat nem veszítenek a világranglistán. 
Így is lehet nézni. Meg úgy is, hogy ezek után abban kell bíznunk, hogy a tavalyi évhez hasonló, vagy netán még jobb eredmény következik a világbajnokságon. (A tbiliszi vb-n a női kardcsapat bronzérmet szerzett tavaly – a szerk.)

– Ez a pénteki nem volt jó napja a magyar vívósportnak, ez tény, viszont fel kell állni. Battai Sugárnak ilyenkor mi segít?
Egyértelműen az, hogy minél többet legyek a családommal, hogy az edzőmmel kiértékeljük ezt az Európa-bajnokságot – a nem jól sikerült versenyekből én mindig sokkal többet tudok tanulni, mint azokból, ahol jól szerepeltem. Tanulságos Eb volt ez, úgy gondolom, egy-két napig nem is kell feltétlenül ezen túllépni, utána viszont szépen fel kell dolgozni a történteket. Az Eb utáni hét szabad, aztán kezdődik a felkészülés a világbajnokságra, akkor már arra kell koncentrálnunk. 

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fotó 2026.06.19.

Vívó Eb, a pénteki versenynap (Fotók: Czinege Melinda)

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A szombati műsor
9.00: női tőr, csapatverseny (Magyarország)
10.20: férfi kard, csapatverseny (Magyarország)
17.15: döntők

 

vívás vívó Eb Battai Sugár
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