Battai Sugár: Ebben sokkal több volt…

– Még akkor sem aggódtunk olyan nagyon, amikor az elődöntőben az oroszok elkezdték ledolgozni a hátrányt, mondván, majd jön Battai Sugár, és a legvégén lerendez mindent. Ezúttal nem így történt… Mintha az elődöntő harmadik harmadában valami megbillent volna a csapatban, s ez sajnos visszaköszönt a bronzmeccsen is. Mi történt?

– Ebben sokkal több volt, és valóban, meg tudtuk volna verni az oroszokat is. Az utolsó körben viszont ők olyan mentális állapotba kerültek, hogy tényleg átbillent az egész – a javukra. Ők nagyon feljöttek, mi pedig leengedtünk. Küzdöttünk foggal-körömmel, de valahogy senkinek sem jött be semmi. Az én utolsó asszómra legalábbis biztosan ez volt a jellemző: hiába volt meg az ötlet, hiába váltottam, ha kellett, az ellenfelem mindig jól reagált, utána meg már kicsit el is siettem a végét.

– Hogyan telt az elődöntő és a bronzmeccs közötti idő?

– Nem volt könnyű összeszedni magunkat, mindannyiunkat megviselt az elődöntő, hiszen nagyon szerettünk volna érmet ezen az Európa-bajnokságon. De mivel az elveszített elődöntő után erre még volt esélyünk, összekapartuk magunkat: kicsit pihentünk, aztán készültünk a bronzasszóra. Elengedtük az elődöntőnket, és szerintem jól álltunk oda a bronzmeccsre az olaszok ellen, ám megint jött egy mentális blokk, amiből nem tudtunk kijönni.

– Találjunk pozitívumot: tavaly is negyedikek lettek az Eb-n, legalább pontokat nem veszítenek a világranglistán.

– Így is lehet nézni. Meg úgy is, hogy ezek után abban kell bíznunk, hogy a tavalyi évhez hasonló, vagy netán még jobb eredmény következik a világbajnokságon. (A tbiliszi vb-n a női kardcsapat bronzérmet szerzett tavaly – a szerk.)

– Ez a pénteki nem volt jó napja a magyar vívósportnak, ez tény, viszont fel kell állni. Battai Sugárnak ilyenkor mi segít?

– Egyértelműen az, hogy minél többet legyek a családommal, hogy az edzőmmel kiértékeljük ezt az Európa-bajnokságot – a nem jól sikerült versenyekből én mindig sokkal többet tudok tanulni, mint azokból, ahol jól szerepeltem. Tanulságos Eb volt ez, úgy gondolom, egy-két napig nem is kell feltétlenül ezen túllépni, utána viszont szépen fel kell dolgozni a történteket. Az Eb utáni hét szabad, aztán kezdődik a felkészülés a világbajnokságra, akkor már arra kell koncentrálnunk.