Nemzeti Sportrádió

Visszavonult a háromszoros Stanley-kupa-győztes Jonathan Toews

2026.06.19. 20:39
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Fotó: Getty Images
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NHL Chicago Blackhawks Jonathan Toews
Bejelentette a visszavonulását Jonathan Toews, háromszoros Stanley-kupa-győztes, 38 éves kanadai jégkorongozó.

Toews Winnipegben született, ahol megismerkedett a sportági alapokkal, első klubja a helyi Warriors volt. Az iskolai évek és bajnokságok után a 2006-os drafton a harmadik helyen foglalta le a játékjogát a Chicago Blackhawks, amelyben 2007-től kezdve 15 szezont töltött. A klub ikonikus alakjaként, a csapat kapitányaként 2010-ben, 2013-ban és 2015-ben emelhette a magasba a bajnoknak járó Stanley-kupát. Karrierjét egészségi okokból szakította meg, majd kétéves kihagyás után szülővárosának NHL-es gárdájában, a Winnipeg Jetsben folytatta és zárta le pályafutását az észak-amerikai profi bajnokságban.

NHL-karrierje során 1149 alapszakasz-mérkőzésen 383 gólt szerzett és 529 gólpasszt adott, utolsó idényében a Winnipeg mind a 82 találkozóján jégre lépett, és 29 kanadai pontot (11 gól+18 gólpassz) termelt.

Toews a válogatottban is kiemelkedő sikereket ért el: olimpián kétszer (2010-ben és 2014-ben) volt az aranyérmes kanadai válogatott tagja, míg az U18-as korosztályban egyszer, a junioroknál kétszer, a felnőtteknél egyszer volt világbajnok.

 

NHL Chicago Blackhawks Jonathan Toews
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