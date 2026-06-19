Nemzeti Sportrádió

Vívó Eb: nem jutott be a négy közé a férfi párbajtőrcsapat

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Antony
2026.06.19. 13:41
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Nagy Dávid, Andrásfi Tibor, Siklósi Gergely és Koch Máté (Fotó: Czinege Melinda)
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vívás vívó Eb vívó Európa-bajnokság
Elveszítette a negyeddöntőjét az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű négyes a kontinensviadalon, így Antonyban legjobb esetben is csak ötödik lehet a kvartett.

Két éve Bázelben az ötödik helyen végzett a férfi párbajtőrcsapat, majd tavaly, a genovai kontinensviadalon szintén a negyeddöntőben csúszott hiba a gépezetbe, s lett újra ötödik az olimpiai bajnok négyes. 

A sormintát Antonyban folytathatja az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összeállítású csapat, amely pénteken kora délután Ukrajnától kapott ki a negyeddöntőben, így az érem helyett az 5–8. helyek valamelyikért vívhat.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY
Csapat. Párbajtőr. Férfiak. Nyolcaddöntő: Magyarország–Spanyolország 35:23 (Andrásfi +10, Koch +3, Siklósi –1). Negyeddöntő: Ukrajna–Magyarország 45:37 (Andrásfi 0, Koch –2, Nagy D. –2, Siklósi –4)

 

vívás vívó Eb vívó Európa-bajnokság
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