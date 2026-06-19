Vívó Eb: nem jutott be a négy közé a férfi párbajtőrcsapat

Két éve Bázelben az ötödik helyen végzett a férfi párbajtőrcsapat, majd tavaly, a genovai kontinensviadalon szintén a negyeddöntőben csúszott hiba a gépezetbe, s lett újra ötödik az olimpiai bajnok négyes.

A sormintát Antonyban folytathatja az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összeállítású csapat, amely pénteken kora délután Ukrajnától kapott ki a negyeddöntőben, így az érem helyett az 5–8. helyek valamelyikért vívhat.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY

Csapat. Párbajtőr. Férfiak. Nyolcaddöntő: Magyarország–Spanyolország 35:23 (Andrásfi +10, Koch +3, Siklósi –1). Negyeddöntő: Ukrajna–Magyarország 45:37 (Andrásfi 0, Koch –2, Nagy D. –2, Siklósi –4)