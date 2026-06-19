Nemzeti Sportrádió

Vívó Eb: hetedik a férfi párbajtőrcsapat

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Antony
2026.06.19. 17:08
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Fotó: Czinege Melinda
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Az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összeállítású férfi párbajtőrcsapat a hetedik helyen végzett a franciaországi vívó Európa-bajnokságon.

Nem akar az a szekér menni előrefelé… 

Valami megtört a férfi párbajtőrözők háza táján, s ezt a szezon világkupaversenyei is mutatták, hiszen kétszer a nyolcba sem jutott a négyes, a berni vk-viadalon pedig még a tizenhatba sem. 

Az olimpiai bajnokok (hiszen a csapatot ugyanazok a vívók alkotják, akik megnyerték a párizsi játékokat) az Európa-bajnokság előtt azt mondták, jó az összhang közöttük, s azon lesznek, hogy újra bizonyítsanak Antonyban. 

A nyolc közé jutást simán hozták a fiúk, aztán azonban a négyért ezúttal az ukránok ellen nem ment igazán – később az 5–8. helyért sem Izrael ellen, így a hetedik helyért léphettek pástra, ott nyertek a lengyelek ellen. 

A Dancsházy-Nagy Tamás betegszabadsága miatt a kapitányi poszt mellett a férfi párbajtőrcsapat vezetőedzői posztját is ellátó Boczkó Gábor így értékelt a Nemzeti Sportnak a helyszínen: 

„Ukrajnától ki lehet kapni, de egyértelműen csalódott vagyok. Én is, a fiúk is. Bármit próbálunk, bármit csinálunk másként, nem hoz előrelépést, sőt, csak még inkább csúszunk hátrafelé… Megrekedt a szekerünk kereke a sárban, ám az egyértelmű, hogy azt onnan kihúzni-kitolni csak még több munkával tudjuk.”

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A mieink péntek kora délután Ukrajnától kaptak ki a negyeddöntőben.

 

VÍVÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY
Csapat. Párbajtőr. Férfiak. Nyolcaddöntő: Magyarország–Spanyolország 35:23 (Andrásfi +10, Koch +3, Siklósi –1). Negyeddöntő: Ukrajna–Magyarország 45:37 (Andrásfi 0, Koch –2, Nagy D. –2, Siklósi –4). Az 5–8. helyért: Izrael–Magyarország 45:39 (Nagy D. –1, Siklósi –1, Andrásfi –4). A 7. helyért: Magyarország–Lengyelország 38:31 (Nagy D. +8, Koch +2, Siklósi –1, Andrásfi –2)

 

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