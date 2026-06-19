Vívó Eb: hetedik a férfi párbajtőrcsapat

Nem akar az a szekér menni előrefelé…

Valami megtört a férfi párbajtőrözők háza táján, s ezt a szezon világkupaversenyei is mutatták, hiszen kétszer a nyolcba sem jutott a négyes, a berni vk-viadalon pedig még a tizenhatba sem.

Az olimpiai bajnokok (hiszen a csapatot ugyanazok a vívók alkotják, akik megnyerték a párizsi játékokat) az Európa-bajnokság előtt azt mondták, jó az összhang közöttük, s azon lesznek, hogy újra bizonyítsanak Antonyban.

A nyolc közé jutást simán hozták a fiúk, aztán azonban a négyért ezúttal az ukránok ellen nem ment igazán – később az 5–8. helyért sem Izrael ellen, így a hetedik helyért léphettek pástra, ott nyertek a lengyelek ellen.

A Dancsházy-Nagy Tamás betegszabadsága miatt a kapitányi poszt mellett a férfi párbajtőrcsapat vezetőedzői posztját is ellátó Boczkó Gábor így értékelt a Nemzeti Sportnak a helyszínen:

„Ukrajnától ki lehet kapni, de egyértelműen csalódott vagyok. Én is, a fiúk is. Bármit próbálunk, bármit csinálunk másként, nem hoz előrelépést, sőt, csak még inkább csúszunk hátrafelé… Megrekedt a szekerünk kereke a sárban, ám az egyértelmű, hogy azt onnan kihúzni-kitolni csak még több munkával tudjuk.”