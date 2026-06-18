Csütörtöki sportműsor: kezdődik a csoportkör 2. fordulója a labdarúgó-vb-n
JÚNIUS 18., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR
A-CSOPORT, 2. FORDULÓ
18.00: Csehország–Dél-Afrika, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
B-CSOPORT, 2. FORDULÓ
21.00: Svájc–Bosznia-Hercegovina, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
K-CSOPORT, 1. FORDULÓ
4.00: Üzbegisztán–Kolumbia, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
L-CSOPORT, 1. FORDULÓ
1.00: Ghána–Panama, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.00: Milwaukee Brewers–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP 500-as torna, London
12.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
ATP 500-as torna, Halle
11.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő (Tv: Match4)
WTA 500-as torna, Berlin
11.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 250-es torna, Nottingham
12.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
VÍVÁS
Európa-bajnokság, Antony (Franciaország)
8.30: női párbajtőr, férfi tőr, egyéni
19.15: döntők (Tv: Eurosport2)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Gyurta Gergely, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Vb-összefoglaló Wukovics Lászlóval
7.00: Minden, ami labdarúgó-világbajnokság
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban
9.00: Ballai Attilát hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Négy Bajnokok Ligája-döntő 2026-ban
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Vízilabda, vendég: Matajsz Márk, az FTC BL-döntős női csapatának vezetőedzője
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gergelics József, L. Pap István, Virányi Zsolt
17.00: Labdarúgás, vb-összefoglaló
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Tenisz, beszélgetés Gubacsi Zsófiával
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Csehország–Dél-Afrika vb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, Németh Kornél. Szakértő: Bene Ferenc
20.00: Összefoglaló az NBA és az NHL idényéről
20.30: Kézilabda, interjú Kilvinger Bálinttal, aki mégsem lett a Ferencváros férficsapatának edzője
21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Svájc–Bosznia-Hercegovina vb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Edvi László, Szabó Bence. Szakértő: Wukovics László