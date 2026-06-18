Csütörtöki sportműsor: kezdődik a csoportkör 2. fordulója a labdarúgó-vb-n

JÚNIUS 18., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

18.00: Csehország–Dél-Afrika, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

B-CSOPORT, 2. FORDULÓ

21.00: Svájc–Bosznia-Hercegovina, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

K-CSOPORT, 1. FORDULÓ

4.00: Üzbegisztán–Kolumbia, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

L-CSOPORT, 1. FORDULÓ

1.00: Ghána–Panama, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

20.00: Milwaukee Brewers–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP 500-as torna, London

12.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

ATP 500-as torna, Halle

11.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő (Tv: Match4)

WTA 500-as torna, Berlin

11.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 250-es torna, Nottingham

12.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

VÍVÁS

Európa-bajnokság, Antony (Franciaország)

8.30: női párbajtőr, férfi tőr, egyéni

19.15: döntők (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Gyurta Gergely, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Vb-összefoglaló Wukovics Lászlóval

7.00: Minden, ami labdarúgó-világbajnokság

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban

9.00: Ballai Attilát hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Négy Bajnokok Ligája-döntő 2026-ban

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Vízilabda, vendég: Matajsz Márk, az FTC BL-döntős női csapatának vezetőedzője

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gergelics József, L. Pap István, Virányi Zsolt

17.00: Labdarúgás, vb-összefoglaló

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Tenisz, beszélgetés Gubacsi Zsófiával

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Csehország–Dél-Afrika vb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, Németh Kornél. Szakértő: Bene Ferenc

20.00: Összefoglaló az NBA és az NHL idényéről

20.30: Kézilabda, interjú Kilvinger Bálinttal, aki mégsem lett a Ferencváros férficsapatának edzője

21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Svájc–Bosznia-Hercegovina vb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Edvi László, Szabó Bence. Szakértő: Wukovics László