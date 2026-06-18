Vívó Eb: férfi tőrben nem lesz magyar érem

Négy magyar a tizenhat között. Férfi tőrben.

Ez a két mondat tulajdonképpen mindent elmond arról, hol is tart jelenleg ez a fegyvernem Magyarországon, még inkább megmutatja, mekkora fejlődésen ment keresztül az elmúlt években.

És persze azt is, hogy az a tavalyi csapatvilágbajnoki bronz nem volt kifutott eredmény.

Dósa Dániel, Mihályi Andor, Tóth Gergely és Szemes Gergő gond nélkül jutott el a legjobb 16-ig, már ha lehet olyat mondani egy küzdősportban, hogy gond nélkül…

Ehhez például Szemes Gergőnek a világranglista-egyest, Kirill Borodacsjovot kellett legyőznie – más kérdés, hogy utána kikapott a lengyel Andrzej Rzadkowskitól úgy, hogy 10:5-re is vezetett. Itt, vagyis a 16 között búcsúzott Tóth Gergely is, és itt, vagyis a 16 között villantott egy nagyot Mihályi Andor, aki a világranglista harmadikja, az olasz Guillaume Bianchi ellen fordított, és nyert, túlzás nélkül írhatjuk, lehengerlő vívással.

Mihályi mellett Dósa Dániel is bejutott a legjobb nyolcba – ott előbbi olasz, utóbbi francia ellenfelet kapott, s bár Dósa asszója szoros volt, végül mindkét magyar kikapott.

VÍVÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY

Tőr. Férfiak. A csoportmérkőzéseken: Szemes 5/1, Tóth G. 5/1, Dósa 4/1, Mihályi 4/1. A 32 közé jutásért: Dósa–Valiere (román) 15:6, Mihályi–Rabcsau (fehérorosz) 15:5. A 16 közé jutásért: Szemes–Borodacsjov (orosz) 15:14, Tóth G.–Pohrebnyak (ukrán) 15:10, Dósa–Diaz Escalona (spanyol) 15:5, Mihályi–Breteau (spanyol) 15:7. Nyolcaddöntő: Mihályi–Bianchi (olasz) 15:13, Dósa–Siess (lengyel) 15:13, Rzadkowski (lengyel)–Szemes 15:14, Marini (olasz)–Tóth G. 15:13. Negyeddöntő: Mihályi–Martini (olasz) 15:10, Savin (francia)–Dósa 15:13