Az FTC-től szerződtetett beállót a Szigetszentmiklós férfi kézilabdacsapata
Azok után, hogy a ferencvárosi kinevezése előtt elcsábította a zöld-fehérektől Kilvinger Bálint vezetőedzőt, a férfi kézilabda NB I legutóbbi idényét a negyedik helyen záró csapat egyik kulscemberét is szerződtette a Szigetszentmiklós, amely átigazolta Debreczeni Dávid beállót.
„Debreczeni Dávid személyében támadásban és védekezésben egyaránt fontos szerepet betöltő játékossal bővül csapatunk kerete. Új igazolásunk beállóként segítheti az együttest, a védelem közepén pedig hármas védőként jelenthet komoly erősítést” – írta a szigetszentmiklósiak honlapja a 36 éves játékosról, aki korábban Gyöngyösön, Balatonfüreden és Tatabányán is játszott az élvonalban.
Az Érden élő kézilabdázó az előző idényt 35 góllal zárta.
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