Az FTC-től szerződtetett beállót a Szigetszentmiklós férfi kézilabdacsapata

Azok után, hogy a ferencvárosi kinevezése előtt elcsábította a zöld-fehérektől Kilvinger Bálint vezetőedzőt, a férfi kézilabda NB I legutóbbi idényét a negyedik helyen záró csapat egyik kulscemberét is szerződtette a Szigetszentmiklós, amely átigazolta Debreczeni Dávid beállót.

„Debreczeni Dávid személyében támadásban és védekezésben egyaránt fontos szerepet betöltő játékossal bővül csapatunk kerete. Új igazolásunk beállóként segítheti az együttest, a védelem közepén pedig hármas védőként jelenthet komoly erősítést” – írta a szigetszentmiklósiak honlapja a 36 éves játékosról, aki korábban Gyöngyösön, Balatonfüreden és Tatabányán is játszott az élvonalban. Az Érden élő kézilabdázó az előző idényt 35 góllal zárta.