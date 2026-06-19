Nemzeti Sportrádió

Az FTC-től szerződtetett beállót a Szigetszentmiklós férfi kézilabdacsapata

I. SZ.I. SZ.
2026.06.19. 19:32
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Debreczeni Dávid (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
kézilabda átigazolás Szigetszentmiklós kézilabda Debreczeni Dávid FTC kézilabda
Azok után, hogy a ferencvárosi kinevezése előtt elcsábította a zöld-fehérektől Kilvinger Bálint vezetőedzőt, a férfi kézilabda NB I legutóbbi idényét a negyedik helyen záró csapat egyik kulscemberét is szerződtette a Szigetszentmiklós, amely átigazolta Debreczeni Dávid beállót.

Debreczeni Dávid személyében támadásban és védekezésben egyaránt fontos szerepet betöltő játékossal bővül csapatunk kerete. Új igazolásunk beállóként segítheti az együttest, a védelem közepén pedig hármas védőként jelenthet komoly erősítést” – írta a szigetszentmiklósiak honlapja a 36 éves játékosról, aki korábban Gyöngyösön, Balatonfüreden és Tatabányán is játszott az élvonalban.

Az Érden élő kézilabdázó az előző idényt 35 góllal zárta. 

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kézilabda átigazolás Szigetszentmiklós kézilabda Debreczeni Dávid FTC kézilabda
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