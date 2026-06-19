Vívó Eb: bronzért vív a női kardcsapat Antonyban

A hetedik asszó után 35:30 volt – ide.

Előtte 30:20-ra is vezetett az orosz csapat ellen a Battai Sugár, Pusztai Liza, Spiesz Anna, Szűcs Luca összeállítású négyes az Európa-bajnoki elődöntőben (a negyeddöntőben a négyes a bolgárokat verte), ám a hajrá nem sikerült, így nem Battaiék, hanem a Jana Jegorjan által vezényelt orosz együttes vívja Antonyban a finálét, egyébként a házigazda franciák ellen.

A magyarokra az olaszok várnak, kezdés 18.40-kor – a bronzmeccset a Duna World élőben közvetíti.

VÍVÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY

Kard. Nők. Negyeddöntő: Magyarország–Bulgária 45:34 (Battai +5, Szűcs+3, Spiesz +3). Elődöntő: Orosz csapat–Magyarország 45:38 (Spiesz +1, Szűcs –2, Battai –6)