Nemzeti Sportrádió

Vívó Eb: bronzért vív a női kardcsapat Antonyban

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Antony
2026.06.19. 17:15
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Fotó: Czinege Melinda
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vívás kard vívó Eb
A magyar női kardcsapat tíz tussal is vezetett az oroszok elleni elődöntőben, mégis kikapott, így utolsó pástra lépése során a bronzéremért harcolhat a franciaországi vívó Európa-bajnokságon.

A hetedik asszó után 35:30 volt – ide. 

Előtte 30:20-ra is vezetett az orosz csapat ellen a Battai Sugár, Pusztai Liza, Spiesz Anna, Szűcs Luca összeállítású négyes az Európa-bajnoki elődöntőben (a negyeddöntőben a négyes a bolgárokat verte), ám a hajrá nem sikerült, így nem Battaiék, hanem a Jana Jegorjan által vezényelt orosz együttes vívja Antonyban a finálét, egyébként a házigazda franciák ellen.

A magyarokra az olaszok várnak, kezdés 18.40-kor – a bronzmeccset a Duna World élőben közvetíti. 

VÍVÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY
Kard. Nők. Negyeddöntő: Magyarország–Bulgária 45:34 (Battai +5, Szűcs+3, Spiesz +3). Elődöntő: Orosz csapat–Magyarország 45:38 (Spiesz +1, Szűcs –2, Battai –6)

 

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