Kosárlabda: az U20-as lányok Cadizban, a fiúk Fehérváron győztek
Az U20-as női kosárlabda-válogatott a németeket verte Spanyolországban, míg az U20-as férfi nemzeti csapat a románok ellen nyert Székesfehérváron felkészülési mérkőzésen.
Pénteken délután az U20-as férfi és női kosárlabda-válogatott is pályára lépett felkészülési találkozón, ráadásul mindkettő együttesnek ez volt az első edzőmeccse a közelgő korosztályos Eb előtt. A Forray Gábor vezette fiúk 83–74-re múlták felül a románokat Székesfehérváron, míg a Magyar Gergely irányította U20-as lányok 63–58-ra diadalmaskodtak a németek ellen a spanyolországi Cadizban zajló felkészülési tornán.
(Kiemelt kép forrása: MKOSZ)
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