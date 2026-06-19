Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: az U20-as lányok Cadizban, a fiúk Fehérváron győztek

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2026.06.19. 20:51
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U20-as férfiválogatott U20-as női válogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
Az U20-as női kosárlabda-válogatott a németeket verte Spanyolországban, míg az U20-as férfi nemzeti csapat a románok ellen nyert Székesfehérváron felkészülési mérkőzésen.

Pénteken délután az U20-as férfi és női kosárlabda-válogatott is pályára lépett felkészülési találkozón, ráadásul mindkettő együttesnek ez volt az első edzőmeccse a közelgő korosztályos Eb előtt. A Forray Gábor vezette fiúk 83–74-re múlták felül a románokat Székesfehérváron, míg a Magyar Gergely irányította U20-as lányok 63–58-ra diadalmaskodtak a németek ellen a spanyolországi Cadizban zajló felkészülési tornán.

(Kiemelt kép forrása: MKOSZ)

U20-as férfiválogatott U20-as női válogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
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