Triatlon-vb-sorozat: tizenötödik lett a magyar vegyes váltó

A magyar vegyes váltó a 15. helyen zárt a triatlonosok világbajnoki sorozatának vasárnapi, quiberoni állomásán.
A franciaországi viadal eredményközlője szerint a Peszleg Dominika, Dobi Gergő, Pusztai Dóra, Soós Gergő Gyula összeállítású magyar csapat 1:28:08 óra alatt teljesítette a fejenként 250 méter úszásból, kilenc kilométer kerékpározásból és 1.25 kilométer futásból álló távot, s a győztes hazai négyestől 4 perc 26 másodperccel elmaradva az utolsó helyen ért célba.
A szombati egyéni versenyben Peszleg a 30. helyen végzett, Dobi a 32., Soós pedig 40. helyen helyen zárt.
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