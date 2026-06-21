Triatlon-vb-sorozat: tizenötödik lett a magyar vegyes váltó

A franciaországi viadal eredményközlője szerint a Peszleg Dominika, Dobi Gergő, Pusztai Dóra, Soós Gergő Gyula összeállítású magyar csapat 1:28:08 óra alatt teljesítette a fejenként 250 méter úszásból, kilenc kilométer kerékpározásból és 1.25 kilométer futásból álló távot, s a győztes hazai négyestől 4 perc 26 másodperccel elmaradva az utolsó helyen ért célba.

A szombati egyéni versenyben Peszleg a 30. helyen végzett, Dobi a 32., Soós pedig 40. helyen helyen zárt.