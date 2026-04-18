Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

NB I: ZTE–KBSC 3–0

Cselgáns

Özbas Szofi megvédte Európa-bajnoki címét

Gledura Benjámin második lett a jugrai nagymesterversenyen

V. J./MTIV. J./MTI
2026.04.18. 11:14
Fotó: Nemzeti Sport, archív
Címkék
sakk Jugra Gledura Benjámin
Gledura Benjámin második lett azon a meghívásos oroszországi sakkversenyen, amelyet tíz nemzetközi nagymester részvételével rendeztek meg Hanti-Manszijszk autonóm körzet fővárosában.

A korábbi sakkvilágbajnok, Anatolij Karpov nevét viselő s ezúttal 23. alkalommal kiírt jugrai tornán a 26 esztendős magyar játékos, Gledura Benjámin 5.5 pontot gyűjtött, egyetlen vereségét a 19 éves fehérorosz Gyenyisz Lazaviktól szenvedte el, aki hat pontjával megnyerte a viadalt.

A verseny nyereményalapja 12 millió rubel, azaz mintegy 50 millió forint volt.

 

Legfrissebb hírek

Gledura Benjámin második lett a hanti-manszijszki Karpov-tornán

Egyéb egyéni
21 órája

Rameshbabu Vaishali nyerte a női sakkvilágbajnok-jelöltek tornáját

Egyéb egyéni
2026.04.15. 21:57

Üzbég kihívója lett az indiai sakkvilágbajnoknak

Egyéb egyéni
2026.04.14. 18:18

Sakk: öt korosztályban avattak országos bajnokot

Utánpótlássport
2026.04.13. 17:56

Sakk: Gledura Benjámin is részt vesz a jugrai nagymesterversenyen

Egyéb egyéni
2026.04.10. 19:29

Sindarov már két ponttal vezet a sakkvilágbajnok-jelöltek versenyén

Egyéb egyéni
2026.04.10. 17:27

Sindarov repülőrajtot vett a sakkvilágbajnok-jelöltek versenyén

Egyéb egyéni
2026.04.03. 21:00

Rapport 19., Lékó maradt 44., Gledura kiszorult a legjobb százból a sakkvilágranglistán

Egyéb egyéni
2026.04.01. 11:22
Ezek is érdekelhetik