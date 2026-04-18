Gledura Benjámin második lett a jugrai nagymesterversenyen
Gledura Benjámin második lett azon a meghívásos oroszországi sakkversenyen, amelyet tíz nemzetközi nagymester részvételével rendeztek meg Hanti-Manszijszk autonóm körzet fővárosában.
A korábbi sakkvilágbajnok, Anatolij Karpov nevét viselő s ezúttal 23. alkalommal kiírt jugrai tornán a 26 esztendős magyar játékos, Gledura Benjámin 5.5 pontot gyűjtött, egyetlen vereségét a 19 éves fehérorosz Gyenyisz Lazaviktól szenvedte el, aki hat pontjával megnyerte a viadalt.
A verseny nyereményalapja 12 millió rubel, azaz mintegy 50 millió forint volt.
Legfrissebb hírek
