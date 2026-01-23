Nemzeti Sportrádió

„Ez a könyv segít mindenkinek, hogy ne csak nézze, hanem lássa is, mi történik” – szakértők beszéltek a Futbólia visszahódításáról

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2026.01.23. 10:04
null
Szöllősi György az esemény után dedikálta is az alkotását (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
könyvbemutató Futbólia visszahódítása Szöllősi György
Mint arról már beszámoltunk, Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője a legnépszerűbb sportág elmúlt tizenöt évének látványos hazai fejlődését, illetve annak történelmi előzményeit foglalta kötetbe. Szabó László kérdezte moderátorként a csütörtöki beszélgetés résztvevőit, így Czuczi Mártont, a Puskás Múzeum főosztályvezetőjét, Ballai Attilát, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztőjét, Vincze Ottó korábbi válogatott labdarúgót és magát a Futbólia visszahódítása című könyv szerzőjét.

 

„Az olvassa el a könyvet, aki nemcsak azt akarja látni, hogy mi történt a futballpályán, hanem azt is, hogy mi miért történt. Nagyon sok mindent megtud az ember a futballról, és nemcsak információt, de gondolatot és érzést is kap. Mindig azt mondom, akkor érdemes leülni és elkezdeni írni valamit, ha van benne legalább egy eredeti információ, gondolat vagy érzés. Ebbe mind volt, és nem egy” – fogalmazott a bemutató után Ballai Attila, aki hozzátette, futbólia megtartásához az is kell, hogy ne veszítsük el a hitünket, még akkor sem, amikor az írek az utolsó pillanatban, érdemtelenül legyőznek bennünket.

Szabó Lászlóra szavai szerint nagy hatást gyakorolt a könyv: „Nagyon lebilincselt a könyv. A sport a világ legnagyobb hálózata, ezen belül pedig a futball. A magyar futball a magyar sporton belül egy kiemelt ökoszisztéma, és ha nem értjük, hogy a futball milyen gyökerekből táplálkozik, hogyan befolyásolta a magyar társadalmat, politikát, kultúrát, akkor nem értünk semmit a futballból. Akkor csak nézzük, de nem látjuk. Ez a könyv segít mindenkinek, hogy ne csak nézze, hanem lássa is, mi történik.”

„A fociból nem bohócot kell csinálni, hanem a focit meg kell becsülni, hiszen határokon túlívelő összetartó hatása van. Amikor valami Magyarországon jó és ezt a sporton belül éljük meg, akkor az politikai hozzátartozástól függetlenül összehozza az embereket. És ez óriási erő, hogy a magyar társadalom alapvetően pesszimista beállítottsága a sportsikerek mentén talán elindul az optimizmus felé” – mondta el Vincze Ottó a labdarúgás jelentőségéről.

Magyar válogatott
19 órája

Bemutatták a Futbólia visszahódítása című könyvet

A szerző, Szöllősi György: „A csodacsatár című filmben a Futbólia szó is pejoratív, gúnyos, parodisztikus értelemben jelenik meg, szeretnénk visszahódítani ennek a szónak a pozitív, fennkölt jelentéstartalmát is.”

 

 

könyvbemutató Futbólia visszahódítása Szöllősi György
Legfrissebb hírek

Bemutatták a Futbólia visszahódítása című könyvet

Magyar válogatott
19 órája

„A következő években sok örömet szerez nekünk a magyar futball”

Magyar válogatott
2025.12.14. 16:50

Sportújságíró-válogatott: hatodik hely Egyiptomban

Minden más foci
2025.12.04. 11:10

Átadták az Aranycsapat négy tagjának síremlékét is jelző okostáblát a Szent István-bazilikában

Magyar válogatott
2025.11.25. 14:39

Indiában is nyitnának a magyar kajak-kenu sikerek és szaktudás iránt

Egyéb egyéni
2025.11.24. 14:37

Könyv jelent meg Kocsárdi Gergelyről

Labdarúgó NB I
2025.11.24. 13:58

A FIFA ismét megválasztja a legjobbakat – a Nemzeti Sport főszerkesztője olvasóink segítségére is számít

Minden más foci
2025.11.21. 16:33

A Nemzeti Sport főszerkesztője a Marcába írt jegyzetet

Spanyol labdarúgás
2025.11.01. 13:53
Ezek is érdekelhetik