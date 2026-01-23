„Ez a könyv segít mindenkinek, hogy ne csak nézze, hanem lássa is, mi történik” – szakértők beszéltek a Futbólia visszahódításáról

„Az olvassa el a könyvet, aki nemcsak azt akarja látni, hogy mi történt a futballpályán, hanem azt is, hogy mi miért történt. Nagyon sok mindent megtud az ember a futballról, és nemcsak információt, de gondolatot és érzést is kap. Mindig azt mondom, akkor érdemes leülni és elkezdeni írni valamit, ha van benne legalább egy eredeti információ, gondolat vagy érzés. Ebbe mind volt, és nem egy” – fogalmazott a bemutató után Ballai Attila, aki hozzátette, futbólia megtartásához az is kell, hogy ne veszítsük el a hitünket, még akkor sem, amikor az írek az utolsó pillanatban, érdemtelenül legyőznek bennünket.

Szabó Lászlóra szavai szerint nagy hatást gyakorolt a könyv: „Nagyon lebilincselt a könyv. A sport a világ legnagyobb hálózata, ezen belül pedig a futball. A magyar futball a magyar sporton belül egy kiemelt ökoszisztéma, és ha nem értjük, hogy a futball milyen gyökerekből táplálkozik, hogyan befolyásolta a magyar társadalmat, politikát, kultúrát, akkor nem értünk semmit a futballból. Akkor csak nézzük, de nem látjuk. Ez a könyv segít mindenkinek, hogy ne csak nézze, hanem lássa is, mi történik.”

„A fociból nem bohócot kell csinálni, hanem a focit meg kell becsülni, hiszen határokon túlívelő összetartó hatása van. Amikor valami Magyarországon jó és ezt a sporton belül éljük meg, akkor az politikai hozzátartozástól függetlenül összehozza az embereket. És ez óriási erő, hogy a magyar társadalom alapvetően pesszimista beállítottsága a sportsikerek mentén talán elindul az optimizmus felé” – mondta el Vincze Ottó a labdarúgás jelentőségéről.