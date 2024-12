Sportkönyvtár: egy sportág bibliája

A pénzügyi és gazdasági területek szakértőjeként ismert egyetemi professzor, Steven G. Mandis könyve azt vizsgálja, milyen megoldásokat talál a Real Madrid a kor kihívásaira, miként igazodik a sportfinanszírozási trendek, a médiafogyasztási szokások és a futball szórakoztatóipari szerepének változásaihoz. A 92 ezer tagot számláló tulajdonosi kör sajátos működtetési modellt is jelent. A bevételek, a sporteredmények és a közösségi médiás követők száma alapján is a világ legsikeresebb klubjának számító egyesület sok szempontból külön utat jár, és ebből következően időről időre szembekerül a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséggel (FIFA) vagy az Európai Labdarúgó-szövetséggel (UEFA). Ha a címben szereplő forradalom kifejezés talán kissé túlzónak tűnik is, a madridi óriásegyesület kulisszái mögé tekinteni kétségtelenül tanulságos azoknak, akik a futballpiaci jelenségek okaira és következményeire is kíváncsiak. (Steven G. Mandis: The Real Madrid Revolution, BenBella Books, 2004) CS. P.