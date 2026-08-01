Nemzeti Sportrádió

Evezős Eb: Pétervári-Molnár B-döntős, Gadányi a 13. helyen zárt

K. Zs.K. Zs.
2026.08.01. 11:03
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Gadányi Zoltána (Fotó: Magyar Evezős Szövetség Facebook)
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Pétervári-Molnár Bendegúz a férfi egypár B-döntőjébe jutott az evezősök Varesében zajló Európa-bajnokágán, miután elődöntős futamában a negyedik helyen végzett szombaton. Női egypárban Gadányi Zoltána a 13. helyen zárta a kontinensviadalt.

Pétervári-Molnár a szám második elődöntőjében szerepelt, amelyben – a verseny eredményközlő oldala alapján – 6:53.48 perces eredményével az A-döntőbe jutó román, svájci és görög ellenfele mögé szorult. A magyar versenyző a pénteki előfutamban 6:45.95 perces egyéni csúccsal ért célba, szombati elődöntős futamában ezzel nyert volna. A férfi egypár B-döntőjét vasárnap, az Eb zárónapján rendezik 9.50 órától.

Gadányi Zoltána fölényesen, 7:44.78 perces eredménnyel nyerte meg a C-döntőt, így összesítésben a 13. helyen zárta az Eb-t.

A viadal harmadik magyar evezőseként Tamás Bencének szombaton nincs futama, ő vasárnap a férfi könnyűsúlyú egypár B-döntőjében indul 10.05 órától.

(MTI)

 

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