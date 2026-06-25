Nemzeti Sportrádió

Díjugrató vk: brazil győzelem a nagydíjra minősítő Big Touron a Nemzeti Lovardában

2026.06.25. 22:34
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Marlon Modolo Zanotelli volt a legjobb a Big Touron (Fotó: AFP, archív)
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Nemzeti Lovarda díjugratás díjugrató-vk
Brazil győzelem született a Nemzeti Lovardában zajló nemzetközi díjugrató versenyen a nagydíjra minősítő CSIO Big Tour számban.

 

A szervezők tájékoztatása szerint a számot 91 lovas vállalta, és közülük 34 teljesítette hibátlanul a 13 erőkifejtést jelentő, 145 centiméteres 11 akadályt. A legjobban a brazil Marlon Modolo Zanotelli teljesített High Hopes du Fleuve nevű lovával. Második az osztrák Lena Binder és Linus 455, harmadik pedig a holland Jur Vrieling és Sydney Jeckson lett.

A szám legeredményesebb hazai lovasa a kilencedik helyezett ifj. Szabó Gábor volt Bizar VDL-lel. A 14. helyen zárt Mráz Tamás Choral Symphony nevű heréltjével.

A CSIO3-W Longines EEF Series nemzetközi versenyen Szuhai Rodrigó győzött Ugano-K van Kattenheye nyergében. A második helyen Tóth László végzett Pearl Jam G. nevű lovával a 125, illetve 130 centiméteres, 11 akadályos pályán.

A 130 centiméteres Gold Tourban Lehotai Máté szerezte meg a győzelmet Tob-Ker Toscana nyergében. Ebben a számban Tóth László szintén második lett Coronell Z nyergében, míg Szuhai Rodrigó For Lexcis Z.-vel jött be harmadiknak.

A 140 centiméteres akadályú számban megosztott győzelem született, mivel a 102 indulót a nemzetközi versenyszabályzat szerint két részre kellett osztani dupla nyertessel. Tóth László Conmir T-vel, a brit Chad Fellows pedig Creevyquinn Pearllel diadalmaskodott. Második lett Alasztics Aliz és Message Me PSZ.

A verseny pénteken 8 órától folytatódik. A nap kiemelt jelentőségű versenyszáma a 15 órakor kezdődő Nemzetek Díja versenyszám lesz, amiben 12 nemzet csapata indul.

 

Nemzeti Lovarda díjugratás díjugrató-vk
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