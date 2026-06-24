Nemzeti Sportrádió

Csütörtöktől Magyarország legrangosabb díjugratóversenyét rendezik a Nemzeti Lovardában

2026.06.24. 08:41
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A díjugratás elitje versenyez Budapesten (Fotó: Rideline.hu)
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Nemzeti Lovarda díjugratás Mráz Tamás
Az előzetes nevezések alapján a négynapos viadalon 24 ország közel 150 lovasa és mintegy 350 ló áll rajthoz Magyarország legrangosabb díjugratóversenyén.

A pénteken 15 órától 150 centiméteres akadályokon sorra kerülő Nemzetek Díja különösen izgalmasnak ígérkezik, hiszen 12 ország indít csapatot: Magyarország mellett Ausztria, Brazília, Csehország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Németország, Nagy-Britannia, Olaszország, Svájc és Szlovákia száll harcba a 65 ezer eurós pénzdíjért.

Az Alasztics Aliz, Simicska Anna, Mráz Tamás, Szuhai Péter összeállítású magyar négyes kifejezetten jó előjelekkel várja a hazai fellépést, ugyanis a hónap elején harmadik helyen végzett a görögországi Szalonikiben rendezett Nemzetek Díján. Azon a csapaton egy helyen változtatott Horváth Balázs szövetségi kapitány: Lengyel Róbert helyén az a Szuhai Péter lovagol, aki egészen kiváló teljesítményt nyújtott a németországi Hohenkirchen – Hohen Wieschendorfban rendezett CSI négycsillagos díjugratóversenyen.

A legrangosabb, 60 ezer euró összdíjazású egyéni versenyszámot, a Világkupa Nagydíjat vasárnap 15.30-tól rendezik 155 centis akadályokon.

A négy nap során a lovasok összesen 186 500 euróért küzdenek, a belépés az érdeklődők számára ingyenes.

 

Nemzeti Lovarda díjugratás Mráz Tamás
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