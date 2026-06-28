Díjugrató-vk: ír győzelem, Dömse Tamás legjobb magyarként negyedik lett

A hőségriadó miatt és a lovak egészsége érdekében délután 15.30 helyett reggel nyolc órától bonyolították le a hatvan indulót felvonultató viadalt, amelyben 74 másodperc alatt kellett teljesíteni a 13 akadályból álló és 16 erőkifejtést igénylő pályát. A verőhiba négy, míg az időtúllépés másodpercenként egy hibapontot ért.

A pálya nehézségéről mindent elárult, hogy mindössze hat lovas zárt verőhiba nélkül, de csak öten jutottak az összevetésbe – köztük a hazai versenyzők közül Dömse Tamás –, mert a szlovák Dominika Gaalova 17 századdal túllépte a zsűri által megállapított alapidőt.

Az összevetésre nyolc akadály maradt a pályán, elsőként az osztrák Max Kühner lett másodjára is hibátlan. A magyar szurkolók szinte lélegzetvisszafojtva várták Conquistador nyergében Dömse Tamást, aki ezúttal egyet hibázott, így a győzelemre nem maradt esélye. Végül az első menetben leggyorsabb Tabitha Kyle másodjára is rontás nélkül, villámgyorsan teljesítette a pályát, így Desterlyvel alkotott párosuk diadalmaskodott, Dömse pedig negyedik lett, s mellé hatezer euróval gazdagodott.

A többi magyar induló közül egy verőhibával Mráz Tamás hetedik, ifj. Szuhai Gyula 13., Fekete György 15. lett, nyolc hibaponttal 33. helyen végzett Szentirmai Ferenc. Horváth Balázs 37., Burucs Borbála 39., Szuhai Péter 40., Jármy Vince 43., Lengyel Róbert 47., míg ifj. Kövy András 49. lett, Szladek Máté, Kovács Henri és ifj. Szabó Gábor pedig nem fejezte be a versenyt.

A négynapos rendezvényen 24 ország közel 150 lovasa és mintegy 350 ló állt rajthoz, a lovasok összesen 186 500 euróért (66 millió forint) küzdöttek.