Favágás a Műjégen – az extrém sportág legjobbjai érkeznek Budapestre júniusban

„Fákat vág a favágó, / A favágónak jó / A fejszenyél, bár vastag, / De megmarkolható” – szól az eredetileg a Monty Python-társulattól származó Favágódal Galla Miklós fordításában, június 5–6-án viszont nem a humor lesz a középpontban a Városligeti Műjégpályán, hanem az extrém favágósport legjobbjai, összesen több mint negyvenen markolják meg a fejszét, ragadnak láncfűrészt ezen a két napon. A Stihl Timbersports szervezte World Trophy a sportág második legrangosabb versenye a világbajnokság után, amely 12 év után tér vissza Magyarországra – akkor a Budai Vár látta vendégül az eseményt. A fakitermeléshez eszközöket gyártó Stihl vállalat évtizedek óta szervezi a favágóversenyeket, közte a világbajnokságot és a World Trophyt, idén pedig azon alkalomból rendezi Magyarország a versenyt, mert a magyarországi leányvállalat alapításának 35. évfordulóját ünnepli.

Urbán Ádám és Strúbel Bence (Fotó: Török Attila)

A világbajnokság és a World Trophy lebonyolítása különbözik egymástól: míg előbbin hat versenyszámban kell a legjobbnak lenni, és közte szüneteket tartanak, utóbbinak a lényege, hogy négy számot egymás után, szünet nélkül kell végrehajtani a lehető legrövidebb idő alatt. Először láncfűrésszel kell egy vízszintesen elhelyezett farönkről egy korongot levágni (Stock Saw), majd egy vízszintesen elhelyezett kisebb farönkre állva fejszével kell átvágni azt (Underhand Chop), ezután egy vonófűrésszel kell leszelni egy korongot egy újabb vízszintes farönkről (Single Buck), végül egy függőlegesen felállított farönköt kell fejszével kettéhasítani (Standing Block Chop). A versenyzők kettesével teljesítik a feladatokat, a 16 favágó közül a győztes kiléte kieséses rendszer alapján dől el.

A szóban forgó hétvégén pénteken az úgynevezett „rookie”-világbajnokságot rendezik meg (ez a 25 év alattiak kategóriája, akik még nem teljesíthetnek mind a hat versenyszámban), szombaton pedig a női világbajnokságot is megtartják a World Trophy-formátum mellett.

Az esemény felvezetéseként bemutatóval egybekötött sajtótájékoztatót tartottak a Műjégpályánál – a kerekasztal-beszélgetésen részt vett Bakon Gábor, a Stihl Magyarország ügyvezető-igazgatója, valamint a két magyar versenyző, a World Trophyn induló háromszoros országos bajnok Strúbel Bence, valamint a rookie-vb-n induló Urbán Ádám, a beszélgetést Gribek Dániel agrárújságíró vezette.

„A sportág hagyományai több mint százötven évre nyúlnak vissza, leghamarabb az Egyesült Államokban, Kanadában, Új-Zélandon, Ausztráliában vált népszerűvé. A sportág összefogja a favágókat, a fakitermelésben dolgozó embereket. 2011-ben indult el itthon a sportág, ekkor alakult meg az első magyar csapat, 2012-ben rendeztük meg az első nagy nemzetközi versenyt, és bár nincsenek akkora lehetőségeink, mint az említett nagy favágó nemzeteknek, de a mieink folyamatosan helytállnak az erős nemzetközi mezőnyben” – fogalmazott Bakon Gábor.

Amint azt Strúbel Bence elárulta, a sportági szeretetet otthonról hozta magával. „Édesapámat utánoztam, aki a fakitermelésben dolgozik, ahogy nőttem, úgy nőtt hozzám a sportág is. Eleinte otthon edzettem kisebb fákon, aztán nagyobbakon. A fejlődésemhez ezen kívül a későbbi külföldi versenyzés, valamint az is hozzátett, hogy videóra vettem magam tréning közben, és igyekeztem összehasonlítani a mozdulataimat a legjobbak technikájával.”

Strúbel Bence (Fotó: Török Attila)

Urbán Ádám ezzel ellentétben magától fedezte fel a sportágat. „Négy éve egy bemutatón találkoztam az extrém favágósporttal, amelyen többek között Bence is szerepelt, később rengeteget tanultam tőle. A mi családunk távol áll a favágástól, de így is megszerettem, megtaláltam benne önmagam. A rookie-világbajnokságra úgy kvalifikáltam, hogy a tavalyi európai ranglistán hetedik voltam, nagy erőkkel készülök a versenyre.”

A beszélgetés során felvetődött a kérdés: mit szólnak az emberek, amikor szóba kerül, hogy sportfavágással foglalkoznak. „Mindenki meglepődik, visszakérdeznek, hogy az micsoda, hogy engedhetik ezt otthon, esetleg afelől érdeklődnek, hogy tudok-e nekik fűrészt intézni. De amikor kifejtem, miről szól ez, valamennyien belátják, hogy komoly sportágról van szó” – mondta Urbán Ádám.

És ez hamar ki is derül a bemutatón, amely a beszélgetést követte. Fontosak a védőfelszerelések, a lánczokni, a vágásbiztos nadrág, a zaj- és a szemvédő – a versenyfejsze olyan éles, hogy alig ér hozzá a papírhoz, már szeli is ketté, és a rönkökkel is könnyedén elbánik, ahogyan a motoros láncfűrész is felzúg a bemutató során. A sajtó munkatársai csak biztos távolságból nézhették, ahogyan repül a forgács.

A World Trophyra hazánkba látogat a sportág színe-java, többek mellett a regnáló világbajnok, háromszoros World Trophy-győztes 29 éves új-zélandi Jack Jordan, a négyszeres European Trophy-nyertes, 2023-ban World Trophy-második 45 éves lengyel Michal Dubicki, valamint az ifi-Európa-bajnok, 2024-ben World Trophy-ezüstérmes 27 éves cseh Matyás Klíma.

A magyar extrém favágósport legnagyobb eredményei közé tartozik, hogy Juhász István a 2013-as poznani világbajnokságon egyéniben a hetedik helyen végzett, míg a magyar csapat 2014-ben Innsbruckban Bozsó Zoltán, Strúbel József (Bence édesapja), Gyapjas Norbert, Juhász István összeállításban nyolcadik lett, az első fordulóban kiejtve a címvédő Új-Zélandot.