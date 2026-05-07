Vívás: Kovács és Somody is bizakodó a felnőttpályafutását illetően

Április végén a Cagliariban rendezett U23-as vívó Európa-bajnokság férfi párbajtőrmezőnyében két magyar is dobogóra állt. A kontinensviadalon

Kovács Gergely és Somody Soma egymás ellen vívta az elődöntőt,

amely az előbbi 15:12-es sikerével ért véget. A döntőben aztán Kovács 15:13-ra kikapott az izraeli Dov Ber Vilenskytől, így ezüstérmes lett, míg Somody nyakába bronzot akasztottak. Az Eb-n a mellettük Keresztes Ádám és Pelle Domonkos alkotta csapat az ötödik helyen végzett.

„Ez volt az utolsó U23-as Európa-bajnokságom, ezért különösen élvezni szerettem volna a versenyt – mondja Kovács Gergely, akit a Tatabányai SC színeiben az édesapja, Kovács László készít fel a megméretésekre. – Elég nehéz ágat kaptam, de sikerrel vettem az akadályokat, Somát pedig hátrányból tudtam legyőzni az elődöntőben. A döntőt picit sajnálom, mert már két éve Antalyában is közel jártam az aranyhoz, de ezzel együtt is elégedett vagyok.”

„Nagyon örülök a bronzéremnek, Geri ellen vezettem az elődöntőben, de most a végén ő volt a jobb – nyilatkozta az Egyesült Államokban tanuló Somody, akit itthon az MTK Budapestben Bojti Dániel edz. – Nekem van még egy évem az U23-as korosztályban, ezért jövőre újra megpróbálhatom elhozni az aranyat.”

Kovács a 2024-es antalyai megméretés után másodszor lett egyéniben U23-as Eb-második, Somody tavaly az esseni Universiadén nyert ezüstérmet úgy, hogy a négy közé jutásért éppen Kovácsot múlta felül. Mindkét fiatal korábban is számos korosztályos sikert ért el a nemzetközi porondon és ezért is gondolhatnánk, hogy hamarosan a felnőttválogatottban is láthatjuk őket világversenyen. A helyzet azonban nem ilyen egyszerű, hiszen a hazai fegyvernemi mezőny elképesztően erős. Elég, ha csak a a 2024-es párizsi olimpián aranyérmes, Koch Máté, Siklósi Gergely, Andrásfi Tibor, Nagy Dávid négyesre gondolunk, akik közül a legidősebb Siklósi is csak az idén lesz 29 esztendős. És a honi férfi párbajtőrvívás jelenlegi erejét mutatja, hogy az áprilisban rendezett, Nagy Dávid sikerével végződő budapesti Grand Prix-verseny 352 fős gigamezőnyében minden korábbinál több, tizenegy magyar jutott be a 64-es főtáblára.

Kovács Gergely (balra) és Somody Soma az U23-as Eb-érmekkel Fotó: Bizzi Team

„A fiatalok nincsenek könnyű helyzetben, de bizakodó vagyok, hiszen azokat is győztem már le világkupán vagy országos bajnokSágon, akik a ranglista elején állnak – reagál Kovács, aki 2024 végén kétszer is világkupagyőztes felnőttcsapat tagja volt. – A felnőttvilágkupákon a főtáblán már ott vagyok, most azon kell dolgoznom, hogy egyre több asszót nyerjek. A felnőttmezőnybe lépés nem egyszerű, de nagyon motivált vagyok.

Szerintem az egyik legfontosabb dolog a kitartás, mert nem sikerülhet mindenkinek azonnal elérni a célját.

Úgy gondolom, hogy a válogatottban senkinek nincs fix helye, ezért természetesen az egészséges rivalizálás is megvan a hazai mezőnyben. Addig tervezek a vívással, amíg szeretem csinálni”

„Az összes fegyvernem közül Magyarországon a férfi párbajtőr-válogatottba a legnehezebb bekerülni – vélekedik Somody. – A csapat nemcsak megnyerte a legutóbbi olimpiát, hanem a tagjai nagyon fiatalok is, így arra nem számíthatunk, hogy hamarosan kiöregszenek és majd megüresednek a helyek. Ez egy nagyon küzdős időszak a párbajtőrözők számára. A magyar válogatón is rendkívül nehéz jól szerepelni és az is megjósolhatatlan, hogy éppen ki teljesít a legjobban. Számomra kicsit még most is hihetetlenül hangzik, hogy a budapesti GP-n tizenegy magyar került főtáblára. Ez mindent elárul a helyzetünkről. Viszont én továbbra is

motivált vagyok, igyekszem az összes olyan versenyen elindulni, amelyen tudok, beleadok mindent, aztán meglátjuk.

Szerintem párbajtőrben a legjobbak sem képesek hosszú ideig fenntartani a stabilitást, tehát a világkupákon folyamatosan a tizenhatban, nyolcban lenni szinte lehetetlen. Még szeretnék néhány évet adni magamnak a célom elérésére, aztán ha mondjuk huszonhét évesen sem leszek ott az Eb-n, vébén, olimpián, akkor el kell gondolkozni a folytatáson. Azt látom, hogy Magyarországon csak akkor éri meg ezt a sportágat űzni, ha benne vagy a válogatottban. Különben anyagilag többet költesz rá, mint visszakapsz belőle.”

(Kiemelt képünkün: Kovács Gergely (jobbra) az izraeli Vilenskyvel vívta az U23-as Eb-döntőt Cagliariban Fotó: Bizzi Team)