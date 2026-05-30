BL-döntő: PSG–Arsenal 0–1

Életveszélyesen megsérülő angol szurkolót keres a rendőrség a BL-döntő előtt

2026.05.30. 17:15
Fotó: Árvai Károly
Címkék
Bajnokok Ligája Arsenal rendőrség BRFK BL-döntő
A rendőrség egy kórházból önkényesen távozó, életveszélyes sérüléseket szenvedő angol férfit keres, akit délután vittek kórházba, miután elektromos rollerrel elesett – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szombaton a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint az angol férfit szombat délután vitték kórházba, miután elesett egy elektromos rollerrel.

Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére önkényesen távozott a kórházból, mert mindenképpen el akart menni az esti mérkőzésre.

Mivel a férfinak azonnali orvosi segítségre van szüksége, a rendőrök jelenleg is keresik, vele és hozzátartozóival is próbálják felvenni a kapcsolatot – olvasható a bejegyzésben.

A Bajnokok Ligája döntője 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.

 

