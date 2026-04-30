Mintegy húsz versennyel számol az idén a szülés után visszatérő triatlonos Kuttor-Bragmayer Zsanett

„Nagyon élvezem az edzéseket, nagyon jól mennek, és ugyanúgy az anyaságot is nagyon élvezem” – mondta Kuttor-Bragmayer Zsanett az M4 Sporton a Nemzeti Sporthíradóban, melyben elárulta, ezt is tervezte, hogy minél hamarabb visszatér, de csak abban az ütemben, hogy „egészséges dózist” adjon magának.

„A jövő héten elkezdem gyakorlatilag a szezont, először Európa-kupák szerepelnek a programban, azután következnek a nagyobb viadalok. Nagyjából húsz versenyem lesz ebben a szezonban. Nem fogom vissza magamat, de az év végére tervezem a top formát.”

A 32 éves Kuttor-Bragmayer Zsanett arra készül, hogy a harmadik olimpiáján is elindulhasson. A tokiói játékokon a 12. helyen végzett – ezzel a sportág történetének legeredményesebb magyar női olimpikonja –, Párizsban pedig 26. lett.

„Szeretném úgy megnyomni ezt az utolsó szakaszt, hogy pozitív élményként zárjam a pályafutásomat. Meg szeretnék egy kistesót Milánnak, ez is a szemem előtt lebeg, de egyelőre csak ebben az évben gondolkozom” – árulta el.

A triatlonban 24 éve van benne, elmondása szerint a versenyrutinnal nincs gond, így az a fontos a számára, hogy fokozatosan építse fel magát.

Az LA10 programban négy női triatlonos – mellette Kropkó Márta, Szalai Fanni és Horváth Karolina – kapott helyet.

„Az hogy most van egy kisebb csapat, és egymást húzzuk, nagyon jó” – vélekedett, emlékeztetve rá, hogy korábban ő itthon egyeduralkodó volt és a maga útját járta. Mint azt megjegyezte, az úszással és a kerékpározással jól halad, „a futáson kell még egy kicsit dolgozni”, de szerinte az is jobb lesz hétről hétre.

„Új a mezőny, generációváltás történt Párizs után. Egyelőre nem helyezésben gondolkodom, hanem abban, hogy térjek vissza és minden probléma nélkül lehozzam a versenyeket” – mondta.

A triatlonosok kétéves olimpiai kvalifikációs időszaka májusban elkezdődik.