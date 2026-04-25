Útmutató a nemzetközi triatlonsorozatokhoz

Nagy általánosságban a profi triatlonversenyzők figyelme kétfelé irányul: valaki az olimpiai távra, vagyis a sportág pörgősebb változatára helyezi a hangsúlyt, valaki pedig inkább a hosszabb távokon érzi magát otthon.

Akinek a szemei előtt a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra való kijutás lebeg (az olimpiai kvalifikációs időszak május 18-án kezdődik és két éven át tart), annak az olimpiai és sprinttávon van a legtöbb megméretése. Ezeknek koronaékszere a világbajnoki sorozat, amelyben már egy-egy futamban elindulni is hatalmas fegyvertény – általában a világ 55 legjobb triatlonosa állhat rajthoz. Itt vannak a legszínvonalasabb és legkiegyensúlyozottabb versenyek.

2026-ban a tavalyihoz képest eredetileg kettővel több állomásból állt volna a WTCS, azonban az iráni háború miatt a márciusi abu-dzabi nyitányt lefújták. Az első hétvége így az április 25-én, szombaton megrendezendő szamarkandi forduló lesz.

A nagydöntőbe jutásért vívott versengésbe már nem a legjobb három, hanem négy eredmény számít majd bele. Mindegyik futamon az eredményes szereplés a szeptember 23. és 27. között Pontevedrában sorra kerülő vb-döntőre való kvalifikációt szolgálja. Ugyan a záró futam megnyerése is hatalmas presztízzsel jár, az adott év világbajnokát mégis a vb-sorozat pontversenye alapján hirdetik ki. A férfiaknál a címvédő az ausztrál Matthew Hauser, a nőknél a német Lisa Tertsch.

Ahhoz, hogy valakinek esélye legyen felkerülni egy-egy WTCS-futam rajtlistájára, az elmúlt 52 hét eredményei alapján összeálló világranglistán kell minél jobban állnia.

A világranglistán való előrelépés fontos elemei a világkupa különböző állomásai. Ebbe a sorozatba tartozik a legrangosabb hazai verseny, a Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál is, aminek címvédője a június 27–28-i hétvégén is Lehmann Csongor lesz. Világkupaversenyből jóval több van egy évben, ezt a fiatal, de már nemzetközi szinten is jó teljesítményre képes sportolók használhatják fel a továbblépésre.

Jó példa volt erre tavaly Kropkó Márton, aki a bemutatkozó szezonjában három top tízes helyezést is begyűjtött (Szamarkand: 2. hely, Tiszaújváros: 4. hely, Csengdu: 9. hely), a szamarkandi fordulóban minden idők legfiatalabb érmese lett az olimpiai távú vk-versenyeket figyelve.

„Kétezerhuszonhatban ismét lesz a mixváltóknak is vb-sorozat, az egyéni WTCS-fordulók közül Algheróban és Quiberonban lesz futam, de itt nem a pontverseny győztese lesz a szám világbajnoka, hanem aki Hamburgban a vb-futamot megnyeri. Újdonság, hogy a világkupa szintjén Csengduban, Edmontonban és Rómában lesz lehetőség mixváltóban indulni, amelyet sokféle szemszögből meg lehet közelíteni, mi például valószínűleg a fiatalabb versenyzőink tesztelésére fogjuk használni” – mondta Lipták Tamás szövetségi kapitány.

A világkupa alatt egy szinttel vannak az olyan különböző kontinentális kupák, mint az Európa-kupa. Ilyen kategóriájú versenyt nyert meg nemrég Portugáliában a 18 éves Szalai Fanni, ahogyan ebben a sorozatban mutatkozik be július 18-án Tata is, így ezen a szinten is lehetőségük lesz a magyar triatlonosoknak pontokat szerezni. Ezeket a kupákat ugyanúgy a Nemzetközi Triatlonszövetség égisze alatt rendezik meg. Itt már jelentős különbség van a különböző kontinenseken kiírt viadalok színvonala között.

Az utánpótláskorúaknak a junior Európa-kupa szintén hasznos tapasztalatszerzési lehetőség, és jó értékmérő a korosztályos vb- és Eb-csapatba kerüléshez. A Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál egyik fontos része a junior Ek, tavaly a nőknél és a férfiaknál összesen megszerezhető hatból négy érmet is sikerült itthon tartaniuk tehetségeinknek.

„A kilencvenes évekhez képest a kontinentális bajnokságok kevésbé erősek, ez alól az Európa-bajnokság a kivétel. Bárki bármikor megnyeri az Eb-t vagy dobogós lesz, az nagy elismeréssel jár és bátran büszke lehet rá. Mi is így tekintünk a 2024-ben győztes Lehmann Csongor és a tavaly ezüstérmes Bicsák Bence szereplésére” – mondta Lipták Tamás.

A 2026-os olimpiai távú Eb-re a június 13–14-i hétvégén Tarragonában kerül sor. A sprinttávú Eb-nek a mixváltó Eb-vel közösen július 31-én és augusztus 1-jén a lengyelországi Elblag ad otthont.

Amíg az említett sorozatok a presztízs és a dicsőség körül forognak, addig a különböző, nem a World Triathlon által szervezett ligák a sportág népszerűsítése mellett a versenyzőknek pénzkereseti lehetőséget is teremtenek.

A 2017-ben alapított, egy évvel később már összetett bajnokot hirdető Supertri ezek közül a legprofibb, legjobban fizető bajnokság. A világranglista itt nem a fő szempont – nem is ad bele pontot –, a mezőny a szervezők meghívása alapján áll össze olyan tényezőket is figyelembe véve, mint például az adott triatlonos marketingértéke. Igaz, ahhoz, hogy valakinek megfelelő értéke legyen, kellenek a jó eredmények is, az egyik nincs a másik nélkül. A nézők itt rendkívül intenzív futamokon szurkolhatnak kedvenceiknek, amelyek során háromszor is teljesíteniük kell egy rövidebb távot.

Természetesen ennek a műfajnak ugyanúgy megvannak a specialistái, az Európa-bajnok Lehmann Csongor egyenesen a sorozat címvédője, Szalai Fanni pedig tavaly a mezőny legjobb női úszója lett! A világ legjobbjai négy csapatban szállnak harcba egymással, így nemcsak maguknak, hanem a társaiknak is pontokat gyűjtenek a négy fordulóban. Az idén már 800 ezer dollár a sorozat összdíjazása, amiből Austinban (május 25.), a Blenheim Palace kertjében (június 7.) és Torontóban (július 26.) is kiosztanak jó néhány dollárt. A döntő állomás helyszíne és időpontja egyelőre nem ismert, de szinte biztos, hogy a szervezők különlegességgel készülnek.

Szintén említésre méltók az általában népes magyar érdekeltség miatt a különböző nemzeti ligák is. Ezek közül a francia Grand Prix Triathlon (Le Triathlon Séries) a legszínvonalasabb. Az idei kiírás négy állomása Metz (május 30.), Albi (június 14.), Vichy (július 4.) és La Baule (szeptember 19.) lesz, mielőtt október első hétvégéjén Cabourgban jönne a nagydöntő!

Ennek német megfelelője a Bundesliga, amelynek kissé más a stílusa, mint a franciának. Amíg a francia inkább úszó- és futócentrikus, a németben a nehéz pályák miatt inkább a jó kerékpárosok érvényesülnek.

A 2024-ben életre hívott T100-as világbajnoki sorozat évente 20-20 női és férfi profi triatlonost szerződtet a teljes szezonra. Az összdíjazás 8 millió dollár, ami tekintve az alacsony indulói létszámmal járó exkluzivitását, igencsak magas jutalmakkal kecsegtet minden meghívottnak. Nyolc különlegesebbnél különlegesebb helyszín (Gold Coast, Szingapúr, Pamplona, San Francisco, Vancouver, a Francia Riviéra, Dubaj és Szaúd-Arábia) és a mindent eldöntő december 11-i katari finálé alkotja a versenynaptárat. A sorozat nevében lévő 100-as szám a teljesítendő összkilométerre utal: 2 kilométer úszás, 80 kilométer kerékpározás és 18 km futás adja ki a 100 kilométeres futamot. A Nemzetközi Triatlonszövetség a T100-as sorozat győztesét elismeri, mint hosszú távú világbajnokot.

Az Ironman Triathlon már szintén a hosszú távok specialistái terepe. Két sorozatban állhatnak rajthoz az arra fogékonyak: az Ironman a klasszikus hosszú távon (3.8 km úszás, 180 km kerékpározás, maratoni futás), a 70.3-as futamok középtávon zajlanak, ami pontosan fele akkora távot jelent a triatlon mindhárom részén.

Április 25–26. Szamarkand (olimpiai táv – 1.5 km úszás, 40 km kerékpározás, 10 km futás) Május 16. Jokohama (olimpiai táv) Május 30–31. Alghero (sprinttáv – 750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás) Június 20–21. Quiberon (sprinttáv) Július 11. Hamburg (sprinttáv) Július 25. London (olimpiai táv) Augusztus 29. Vejhaj (olimpiai táv) Szeptember 13. Karlovy Vary (olimpiai táv) Szeptember 23–27. Pontevedra, nagydöntő A 2026-os világbajnoki sorozat állomásai

Március 14. Lanzarote Március 21. Haiku Május 9-10. Csengdu Június 14. Huatulco Június 27–28. TISZAÚJVÁROS Július 18–19. Edmonton Augusztus 2. Rio de Janeiro Augusztus 8–9. Asunción Augusztus 23. Lima Október 3–4. Róma Október 24–25. Tongjong Október 31–november 1. San Pedro de la Paz November 7–8. Hongkong November 7–8. Iquique November 14–15. Mijazaki November 22. Tauranga November 27–28. Dzsidda December 5–6. Dubaj (World Triathlon Women’s Cup) A 2026-os triatlon-világkupa állomásai

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. április 25-i lapszámában jelent meg.)