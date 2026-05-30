Raúl Fernández nyerte meg a MotoGP mugellói sprintfutamát

2026.05.30. 17:40
Raúl Fernández nyert szombaton Mugellóban (Fotó: AFP)
A Trackhouse Apriliával száguldó Raúl Fernández nyerte meg a MotoGP Olasz Nagydíjának szombati sprintfutamát Mugellóban.

A szombat délelőtti időmérőn az Aprilia a MotoGP történetében először kisajátította az első rajtsort, a pole pozíciót Marco Bezzecchi szerezte meg a gyári csapat motorjával, Fernández mögött Jorge Martín lett a harmadik.

A sprintfutam rajtjánál Bezzecchi visszaesett, és utána sem tudott felzárkózni két márkatársára, akik közül Fernández hamar visszaverte a sérülés után visszatérve remekül rajtoló Marc Márquez támadását és a célig megőrizte első helyét. Martín a célig kísérte, második lett.

A harmadik helyen a szabadedzéseken remeklő Fabio Di Giannantonio ért célba a VR46 Ducatival, megelőzbe Bezzecchit, akinek vb-pontversenybeli előnye 15 pontról 12-re csökkent Martínnal szemben.

Az ötödik helyen Marc Márquez ért célba másik két ducatis, Fermín Aldeguer és Francesco Bagnaia előtt.

A főverseny vasárnap 14 órakor kezdődik.

 

