„Magyaros” döntő lesz a kézilabda Európa-ligában

Hamburgban zajlik a férfi kézilabda Európa-liga négyes döntője, ahol három német csapat mellett a Montpellier jutott be az elődöntőbe.

Az első elődöntőt éppen a franciák játszották a Kiellel, és a németek az első félidőben hiába léptek el öt góllal, a másodikban ezt ledolgozta a Montpellier, és a 41. percben már 21–19-re vezettek. Ekkor viszont egy hétperces gólcsend következett a részükről, ezt kihasználta a Kiel, és végül Eric Johansson 19 másodperccel a vége előtt megszerezte a győztes gólt. Imre Bence nem volt eredményes a Kielben.

Sokkal simább volt a Melsungen és a Flensburg párharca. Utóbbi csapat csak egyszer, 4–3-nál vezetett a mérkőzésen, a vége hétgólos Melsungen-győzelem lett. Palasics Kristóf nem lépett pályára, Bartucz Lászlót pedig nem nevezte az edzője. Sipos Adrián egy góllal járult hozzá a sikerhez.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, FINAL FOUR

ELŐDÖNTŐ

Montpellier (francia)–THW Kiel (német) 28–29 (12–15)

Melsungen (német)–Flensburg (német) 37–30 (15–14)