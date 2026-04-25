Triatlon: Lehmann Csongor negyedik a szamarkandi idénynyitón

2026.04.25. 15:30
Fotó: FB/Magyar Triatlon Szövetség
A remekül versenyző Lehmann Csongor negyedik lett a triatlonosok világbajnoki sorozatának szombati idénynyitó versenyén, az üzbegisztáni Szamarkandban rendezett olimpiai távú viadalon.

A 27 éves tiszaújvárosi versenyző 1:43:47 óra alatt teljesítette a 1,5 kilométer úszásból, 40 kilométer kerékpározásból, majd zárásként 10 kilométer futásból álló távot, s mindössze hat másodperccel maradt el a bronzérmes pozícióban záró kanadai Charles Pacquet-tól.

Ami a többi magyar indulót illeti, Kiss Gergely a 18. lett 1:45:38 órás idővel, Bicsák Bence pedig a 32. helyen zárt az 50 fős mezőnyben 1:47:28-cal. Kropkó Márton a futás első körében sérülés miatt feladni kényszerült a viadalt.

A futamot a portugál Vasco Vilaca nyerte 1:43:33 órás idővel, míg másodikként a német Henry Graf ért célba, mindössze négy másodperccel lemaradva a győztestől.

A nők versenyét korábban rendezték, ezen az egyetlen magyar résztvevő, Kropkó Márta a 18. pozícióban zárt, hátránya több mint három perc volt az első helyezetthez képest. Győzött a brit Beth Potter 1:53:17 órával, míg az ezüstérmet a francia Leonie Periault, a bronzot pedig a luxemburgi Jeanne Lehair szerezte meg.

Útmutató a nemzetközi triatlonsorozatokhoz

A triatlonsport változatosságát a különböző távok mellett a versenysorozatok rendkívül színes és sokoldalú palettája adja.

 

 

