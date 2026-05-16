A Pécs és a Budaörs nyerte meg a triatlon-klubcsapatok ob-jét

2026.05.16. 19:15
triatlon Pécs triatlon Budaörs triatlon triatlon klubcsapat ob
A férfiaknál a Pécs, a nőknél pedig a Budaörs együttese nyerte meg szombaton a triatlonosok klubcsapat országos bajnokságát.

A férfiaknál győztes alakulatban a 2021-es tokiói olimpián hetedik helyezett Bicsák Bence mellett Hóbor Zalán és Soós Gergő Gyula kapott szerepet. A pécsiek 52:51 perc alatt teljesítették a 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból és zárásként 5 km futásból álló távot, s 21 másodperccel előzték meg a tavaly és tavalyelőtt is győztes hazai csapatot, a Tiszaújvárosi TK négyesét. A harmadik helyen az újbudaiak végeztek.

A nőknél az előző esztendőben győztes debreceni együttes ezúttal lecsúszott az első helyről, amelyet a Budaörs négyese harcolt ki: a Baier Zsófia, Horváth Karolina Helga, Kovács Fruzsina Dóra, Nádas Nóra Romina összetételű csapat majdnem három perccel volt gyorsabb a hajdúsági klub versenyzőinél. A bronzérem itt is az újbudai egyesületé lett.

A versenyen az összes korosztályt figyelembe véve több mint 400 sportoló vett részt. A klubcsapatoknál minimum három-, maximum ötfős egységek indulhattak, a tagok közül háromnak kellett célba érni, és a harmadik időeredményét vették figyelembe.

TRIATLON 
KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, TISZAÚJVÁROS
FÉRFIAK
1. Pécsi Sport Nonprofit Zrt. (Bicsák Bence, Hóbor Zalán, Soós Gergő Gyula) 52:51 perc
2. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Kovács Gyula, Sinkó-Uribe Ábel, Gáspár Barnabás József, Izsák Csaba) 53:12
3. GANZAIR FORESTAY Újbuda SE (Bogdány Kenéz, Lagarde Antonin, Trungel-Nagy Kolos, Trungel-Nagy Zalán) 54:17
NŐK
1. Budaörsi Triatlon Klub (Baier Zsófia, Horváth Karolina Helga, Kovács Fruzsina Dóra, Nádas Nóra Romina) 59:38 perc
2. DSI Debrecen (Dobi Lili, Nagy Kata Bianka, Pusztai Dóra, Válek Zsófia, Papp Laura Inez) 1:02:35 óra
3. GANZAIR FORESTAY Újbuda SE (András Míra, Fabók Vivien, Kuttor-Bragmayer Zsanett, Szobácsi Laura) 1:02:39

 

