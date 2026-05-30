BL-döntő Budapesten: Paris Saint-Germain–Arsenal

BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
PARIS SAINT GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 0–1 (0–1) – ÉLŐ
Budapest, Puskás Aréna, 18 óra (Tv: RTL). Vezeti: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz – D. Doué, O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
A kispadon: Chevalier, Marin (kapusok), Barcola, Beraldo, Dro Fernández, Lucas Hernandez, I Kang In, Mayulu, Mbaye, G. Ramos, Zabarnij, Zaire-Emery
ARSENAL: Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Ödegaard, Trossard – Havertz. Menedzser: Mikel Arteta
A kispadon: Kepa (kapus), Calafiori, Dowman, Eze, Gyökeres, Gabriel Jesus, Madueke, Martinelli, Merino, Nörgaard, J. Timber, Zubimendi
Gólszerző: Havertz (6.)