Cselgáncs: Teddy Riner augusztusban tér vissza a tatamira

2026.04.28. 12:32
Az ötszörös olimpiai bajnok cselgáncsozó, Teddy Riner augusztusban, Lausanne-ban tér vissza a tatamira.

A svájci Grand Slam-viadal szervezői kedden közleményben jelezték, hogy a francia kiválóság az idei világbajnokságra való felkészülés egyik állomásaként versenyez majd.

„Egy visszatérés mindig kiemelt esemény, Lausanne pedig fontos lépés lesz abban, hogy visszanyerjem a ritmust és újra formába lendüljek” – nyilatkozta Riner.

A franciák nehézsúlyú cselgáncsozója a két éve, Párizsban csapatban aratott ötkarikás diadala óta csak egy mérkőzést vívott: klubjával, a Paris Saint-Germainnel a Bajnokok Ligájában szerepelt még 2024-ben.

A 37 éves Riner egyéniben háromszor – 2012-ben, 2016-ban és 2024-ben – nyerte meg a 100+ kilogrammosok küzdelmét az olimpián, míg csapatban Tokióban és Párizsban ért a csúcsra. A francia nehézsúlyú cselgáncsozó emellett 12-szeres világ- és ötszörös Európa-bajnok.

A lausanne-i GS-versenyt augusztus 28. és 30. között rendezik, míg a világbajnokságnak Baku lesz a házigazdája október 4. és 10. között.

 

