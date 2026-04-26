NB I: FTC–PAKS 2–0

Huszonkét frém alatt zárta le: bejutott a negyeddöntőbe a címvédő a sznúker-vb-n

2026.04.26. 18:15
Negyeddöntős a címvédő – meglesz a duplázás?
A címvédő kínai Csao Hszin-tung továbbjutott a negyeddöntőbe a sheffieldi sznúker-világbajnokság vasárnapi játéknapján. Neil Robertson és Judd Trump is szoros meccset vív, míg Ronnie O'Sullivan este folytatja meccsét a legjobb tizenhat között.

 

Az első helyen kiemelt, világbajnoki címvédő Csao Hszin-tung vasárnap 9–7-ről folytatta meccsét honfitársa, Ting Csün-huj ellen. Lenullázni ugyan nem tudta ellenfelét, de növelte előnyét, s 22 frém alatt, 13–9-re nyert. 

Folytatódott két további mérkőzés is délután: a korábbi világbajnok és exvilágelső Neil Robertson 8–6-ra vezet a 13. helyen kiemelt Chris Wakelin ellen, míg a világranglistát vezető Judd Trump 8–7-re megy a torna meglepetésembere, a nem kiemelt iráni Hosszein Vafaei ellen. 

Este a hétszeres világbajnok Ronnie O'Sullivan is folytatja, s 6–2-re vezet John Higgins ellen, míg Mark Selby meccse 4–4-ről megy a kínai Vu Ji-cö ellen. 

SZNÚKER-VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
NYOLCADDÖNTŐ
Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Ting Csün-huj (kínai, 16.) 13–9 
Chris Wakelin (angol, 13.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.) 6–8 – részeredmény
Hosszein Vafaei (iráni)–Judd Trump (angol, 2.) 7–8 – részeredmény

KÉSŐBB
20.00: John Higgins (skót, 5.)–Ronnie O’Sullivan (angol, 12.) 2–6-ról
20.00: Mark Selby (angol, 7.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.) 4–4 – részeredmény 

KORÁBBAN
Kyren Wilson (angol, 3.)–Mark Allen (északír, 14.) 9–13
Barry Hawkins (angol, 11.)–Mark Williams (walesi, 6.) 13–9
Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Shaun Murphy (angol, 8.) 3–13

A NYOLCADDÖNTŐ ÁGRAJZ SZERINT
Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Ting Csün-huj (kínai, 16.)
Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Shaun Murphy (angol, 8.) 3–13
John Higgins (skót, 5.)–Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)
Chris Wakelin (angol, 13.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.)

Kyren Wilson (angol, 3.)–Mark Allen (északír, 14.) 9–13
Barry Hawkins (angol, 11.)–Mark Williams (walesi, 6.) 13–9
Mark Selby (angol, 7.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.)
Hosszein Vafaei (iráni)–Judd Trump (angol, 2.)

 

Legfrissebb hírek

Lépéselőnyben Ronnie O’Sullivan a sznúker-vb nyolcaddöntőjének szuperrangadóján

Egyéb egyéni
19 órája

Shaun Murphy az első negyeddöntős a sznúker-vb-n

Egyéb egyéni
Tegnap, 0:40

Szorosan indult, de továbbment az első körből a korábbi világelső Neil Robertson a sznúker-vb-n

Egyéb egyéni
2026.04.23. 23:03

Ronnie O'Sullivan könnyed sikerrel vette az első akadályt a sznúker-vb-n

Egyéb egyéni
2026.04.22. 17:41

Vezetésről várja a folytatást Ronnie O’Sullivan a sznúker-vb első fordulójában

Egyéb egyéni
2026.04.21. 20:19

John Higgins vette az első fordulós akadályt a sznúker-vb-n

Egyéb egyéni
2026.04.20. 23:44

Mark Williams simán legyőzte a lengyel tehetséget a sznúker-vb-n

Egyéb egyéni
2026.04.19. 22:54

A világbajnok győzelmével kezdődött a sznúker-világbajnokság

Egyéb egyéni
2026.04.18. 23:40
