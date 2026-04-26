Huszonkét frém alatt zárta le: bejutott a negyeddöntőbe a címvédő a sznúker-vb-n

Az első helyen kiemelt, világbajnoki címvédő Csao Hszin-tung vasárnap 9–7-ről folytatta meccsét honfitársa, Ting Csün-huj ellen. Lenullázni ugyan nem tudta ellenfelét, de növelte előnyét, s 22 frém alatt, 13–9-re nyert.

Folytatódott két további mérkőzés is délután: a korábbi világbajnok és exvilágelső Neil Robertson 8–6-ra vezet a 13. helyen kiemelt Chris Wakelin ellen, míg a világranglistát vezető Judd Trump 8–7-re megy a torna meglepetésembere, a nem kiemelt iráni Hosszein Vafaei ellen.

Este a hétszeres világbajnok Ronnie O'Sullivan is folytatja, s 6–2-re vezet John Higgins ellen, míg Mark Selby meccse 4–4-ről megy a kínai Vu Ji-cö ellen.

SZNÚKER-VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

NYOLCADDÖNTŐ

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Ting Csün-huj (kínai, 16.) 13–9

Chris Wakelin (angol, 13.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.) 6–8 – részeredmény

Hosszein Vafaei (iráni)–Judd Trump (angol, 2.) 7–8 – részeredmény

KÉSŐBB

20.00: John Higgins (skót, 5.)–Ronnie O’Sullivan (angol, 12.) 2–6-ról

20.00: Mark Selby (angol, 7.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.) 4–4 – részeredmény

KORÁBBAN

Kyren Wilson (angol, 3.)–Mark Allen (északír, 14.) 9–13

Barry Hawkins (angol, 11.)–Mark Williams (walesi, 6.) 13–9

Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Shaun Murphy (angol, 8.) 3–13

