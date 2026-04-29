Újra fogott a Crucible átka, Murphy kiejtette a címvédőt a sznúker-vb-n

Elsőként Mark Allen jutott be az elődöntőbe, az északír játékos az angol Barry Hawkinst győzte le 13–11-re. Allen 2009 és 2023 után harmadszor szerepel a legjobb négy között.

A délutáni meccsek közül a 29 éves címvédő Csao Hszin-tung és Shaun Murphy befejező etapja volt a középpontban 8–8-as állásról. A 43 éves Murphy, aki 2005-ben maga is megnyerte a vb-t, nagyszerűen játszott, nem engedte vezetéshez jutni a kínait. Sőt, 9–9 után bravúros lökésekkel – nemhiába Bűvész a beceneve – 11–9-re elment, így már csak kettőt kellett nyernie a továbbjutáshoz. A 21. frémet is Murphy hozta 70-es bréket lökve…

…majd Csao Hszin-tung 81-es pontsorozatot elérve feljött 12–10-re. A 23. frémben Murphy brékelt, és túl is jutott a frémgolyón. Bár a kínai még küzdött, a sorsát nem kerülhette el: Murphy 13–10-re győzött!

Murphy győzelme azt jelenti, hogy tovább tart a Crucible átka, tehát senki sem tudta megvédeni az első világbajnoki címét, amióta (50 éve) a sheffieldi színház ad otthont az eseménynek.

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

NEGYEDDÖNTŐ (Tv: Eurosport1)

Mark Allen (északír, 14.)–Barry Hawkins (angol, 11.) 13–11

John Higgins (skót, 5.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.) 7–9 – részeredmény

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Shaun Murphy (angol, 8.) 10–13

Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Hosszein Vafaei (iráni) 10–6 – részeredmény

Később

20.00

Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Hosszein Vafaei (iráni)

John Higgins (skót, 5.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.) 7–9-ről

