Lépéselőnyben Ronnie O’Sullivan a sznúker-vb nyolcaddöntőjének szuperrangadóján

Mark Allen rendkívül fordulatos mérkőzést játszott a 2024-es világbajnok Kyren Wilsonnal. Az első öt frémet az északír nyerte meg, aztán az angol 6–5-re megfordította az állást. A pénteki második szakasz végén megint csak Allen volt a jobb, így 9–7-es előnnyel várta a szombati folytatást.

A 40 éves Allen 2009-ben és 2023-ban elődöntős volt a világbajnokságon, most ismét tett egy lépést ebbe az irányba, hiszen a szombati záró etapon négy frémet megnyert, és csak kettőt engedett át riválisának, így 13–9-cel lezárta a nyolcaddöntős összecsapást.

„Hiszek benne, hogy meg tudom nyerni a világbajnokságot. Bizakodó vagyok, mert már a legjobb nyolc között vagyok, pedig még csak kettes fokozatban járok, azaz lesz ez még jobb is. Úgy érzem, közel sem járok még a legjobb játékomhoz, de lehet, hogy csak túl szigorú vagyok magammal” – mondta a meccs után Allen, akiről Wilson elmondta, mindig neki szurkol, és nagyon nörülne, ha végre az északírnek is sikerülne megnyerni a vb-t.

Allen a következő fordulóban Barry Hawkinsszal csap össze, az angol szintén 13–9-es győzelmet aratott, szintén világbajnok ellen. A walesi Mark Williams 2000-ben, 2003-ban és 2018-ban lett a Crucible Színház bajnoka, de most a legjobb 16 között elbukott. Az első szakasz után még 4–4 volt az állás, a másodikat azonban 6–2-re nyerte meg Hawkins, azaz a szombati zárást 10–6-ról várta. Williams nyerte az első frémet, de Hawkins a következőben válaszolt rá, és ezután is végig felváltva nyerték meg a játékokat, így három és négy között ingadozott a különbség. Hat frém után 13–9-ig jutottak, ami a mérkőzés végét jelentette.

A címvédő Csao Hszin-tung 9–7-es vezetésről várja a vasárnapi zárást a szintén kínai Ting Csün-huj ellen, úgy tűnik, újabb lépéssel közelebb kerül a címvédés felé. A szombaton elkezdett nyolcaddöntős összecsapások közül Chris Wakelin és Neil Robertson, illetve Hosszein Vafaei és Judd Trump összecsapása is 4–4-es döntetlenre áll, míg a forduló szuperrangadóján Ronnie O’Sullivan 6–2-es előnyt szerzett John Higginsszel szemben.

SZNÚKER-VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

NYOLCADDÖNTŐ

Kyren Wilson (angol, 3.)–Mark Allen (északír, 14.) 9–13

Barry Hawkins (angol, 11.)–Mark Williams (walesi, 6.) 13–9

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Ting Csün-huj (kínai, 16.) 9–7 – részeredmény

Chris Wakelin (angol, 13.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.) 4–4 – részeredmény

Hosszein Vafaei (iráni)–Judd Trump (angol, 2.) 4–4 – részeredmény

John Higgins (skót, 5.)–Ronnie O’Sullivan (angol, 12.) 2–6 – részeredmény

A VASÁRNAPI PROGRAM

11.00

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Ting Csün-huj (kínai, 16.) 9–7-ről

Mark Selby (angol, 7.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.)

15.30

Chris Wakelin (angol, 13.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.) 4–4-ről

Hosszein Vafaei (iráni)–Judd Trump (angol, 2.) 4–4-ről

20.00

John Higgins (skót, 5.)–Ronnie O’Sullivan (angol, 12.) 2–6-ról

Mark Selby (angol, 7.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.)

A NYOLCADDÖNTŐ ÁGRAJZ SZERINT

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Ting Csün-huj (kínai, 16.)

Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Shaun Murphy (angol, 8.) 3–13

John Higgins (skót, 5.)–Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)

Chris Wakelin (angol, 13.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.)

Kyren Wilson (angol, 3.)–Mark Allen (északír, 14.) 9–13

Barry Hawkins (angol, 11.)–Mark Williams (walesi, 6.) 13–9

Mark Selby (angol, 7.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.)

Hosszein Vafaei (iráni)–Judd Trump (angol, 2.)