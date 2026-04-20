András Csaba ismét előrelépett az asztaliteniszezők világranglistáján

Ismét előrelépett az asztaliteniszezők világranglistáján András Csaba. A 23 éves játékos a 144. helyről kezdte az évet, az utóbbi hetekben azonban remek formában versenyez, s jelenleg a 72. pozíciót foglalja el a rangsorban. Versenyzőnk e lőbb márciusban Varasdon, majd bő egy hete a törökországi Nevsehirben nyert feeder besorolású, 30 ezer dollár összdíjazású tornát, ráadásul Kappadókiában férfi párosban is győzött a horvát Ivor Ban oldalán.

A versenyeket szervező WTT honlapjának rangsora szerint Andrásnak jelenleg 429 pontja van. A férfiak világranglistáját a kínai Vang Csu-csin vezeti a svéd Truls Möregardh és a japán Harimoto Tomokazu előtt.