Asztalitenisz WTT: András Csabáék megnyerték a döntőt párosban

András Csaba és a horvát Ivor Ban duója négy szettben nyert egy hazai kettős ellen a férfi párosok szombati döntőjében az asztaliteniszezők WTT-sorozatának 30 ezer dollár összdíjazású, Feeder-besorolású versenyén, a törökországi Nevsehirben.
A WTT honlapja szerint Andrásék az első játszmában nagy csatában, a másodikban viszont simán győztek Ibrahim Gündüzzel és Abdullah Yigenlerrel szemben, s bár a rivális szépített, végül a magyar, horvát duó diadalmaskodott. Egyesben András és Ban egymás ellen vívja majd a finálét, kettejük csatáját magyar idő szerint 16.45 órára írták ki.
ASZTALITENISZ
Férfi páros, döntő:
András Csaba, Ivor Ban (magyar, horvát)–Ibrahim Gündüz, Abdullah Yigenler (török) 3:1 (10, 4, -9, 6)
Korábban:
Férfi egyes, elődöntő:
András Csaba (5.)–Mattias Karlsson (svéd, 3.) 3:2 (-9, 2, 11, -4, 3)
Később: férfi egyes, döntő: András-Ban
András Csaba a top 100-ban a világranglistán
2026.03.24. 09:39
Ezek is érdekelhetik