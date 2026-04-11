Asztalitenisz WTT: András Csabáék megnyerték a döntőt párosban

A WTT honlapja szerint Andrásék az első játszmában nagy csatában, a másodikban viszont simán győztek Ibrahim Gündüzzel és Abdullah Yigenlerrel szemben, s bár a rivális szépített, végül a magyar, horvát duó diadalmaskodott. Egyesben András és Ban egymás ellen vívja majd a finálét, kettejük csatáját magyar idő szerint 16.45 órára írták ki.

ASZTALITENISZ

Férfi páros, döntő:

András Csaba, Ivor Ban (magyar, horvát)–Ibrahim Gündüz, Abdullah Yigenler (török) 3:1 (10, 4, -9, 6)

Korábban:

Férfi egyes, elődöntő:

András Csaba (5.)–Mattias Karlsson (svéd, 3.) 3:2 (-9, 2, 11, -4, 3)

Később: férfi egyes, döntő: András-Ban