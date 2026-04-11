Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: MTK–ZTE

NB II: előnyben a Vasas, a Vidi és a Csákvár; egyenlített a Szeged – ÉLŐ eredménykövető!

Asztalitenisz WTT: András Csabáék megnyerték a döntőt párosban

2026.04.11. 16:47
Fotó: Nagy Gábor
Címkék
WTT asztalitenisz András Csaba
András Csaba és a horvát Ivor Ban duója négy szettben nyert egy hazai kettős ellen a férfi párosok szombati döntőjében az asztaliteniszezők WTT-sorozatának 30 ezer dollár összdíjazású, Feeder-besorolású versenyén, a törökországi Nevsehirben.

 

A WTT honlapja szerint Andrásék az első játszmában nagy csatában, a másodikban viszont simán győztek Ibrahim Gündüzzel és Abdullah Yigenlerrel szemben, s bár a rivális szépített, végül a magyar, horvát duó diadalmaskodott. Egyesben András és Ban egymás ellen vívja majd a finálét, kettejük csatáját magyar idő szerint 16.45 órára írták ki.

ASZTALITENISZ
Férfi páros, döntő:
András Csaba, Ivor Ban (magyar, horvát)–Ibrahim Gündüz, Abdullah Yigenler (török) 3:1 (10, 4, -9, 6) 
Korábban:
Férfi egyes, elődöntő: 
András Csaba (5.)–Mattias Karlsson (svéd, 3.) 3:2 (-9, 2, 11, -4, 3) 
Később: férfi egyes, döntő: András-Ban  

 

Legfrissebb hírek

