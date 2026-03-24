András Csaba a top 100-ban a világranglistán



A magyar játékos, aki a múlt héten megnyerte a WTT-sorozat 30 ezer dollár összdíjazású, feeder besorolású versenyét a horvátországi Varasdon, már az előző ranglistán is 19 helyet javított, ezen a héten pedig újabb 33 pozíciót előrelépve már a 92.

A 23 éves asztaliteniszező két hete még a 144. helyen állt.

András a varasdi siker után a hétvégi, mosonmagyaróvári országos bajnokságon címvédőként indulva ezüstérmes lett egyesben.

