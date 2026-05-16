A Debrecen egygólos győzelemmel szerezte meg a negyedik helyet

LABDARÚGÓ NB I
33. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Debreceni VSC–Újpest FC 2–1 (2–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 9444 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Mejías (11.), Kocsis D. (45+1.), ill. Matko (86. – 11-esből)
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!
Hatvanadszor fogadta a DVSC az Újpestet az NB I-ben, a hazai labdarúgókat a bronzérem megszerzése, a nemzetközi kupaszereplés kiharcolása motiválhatta, a fővárosiakat pedig az, sikerül-e gólkirályt „csinálni” Aljosa Matkóból. Mindenki tisztában volt vele, hogy a Lokinak nem a saját kezében a sorsa, így a lelátón helyet foglalókat érthetően az is foglalkoztatta, Diósgyőrben a DVTK megteszi-e azt a szívességet, hogy pontot rabol a rivális Pakstól. Ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy egy évvel korábban Debrecenben aligha fordult meg bárkinek is a fejében, hogy a DVSC ilyen előkelő pozícióban zárhat…
2025. május 24-én az együttes ki-ki meccset játszott a Fehérvár vendégeként, 3–0-ra győzött, így kiharcolta a bennmaradást. Június közepén kiderült, hogy Nestor El Maestro helyett Sergio Navarro lesz a vezetőedző, és ez a döntés telitalálatnak bizonyult. A spanyol szakember megtalálta a közös hangot a játékosokkal, újra főszerepet adott Dzsudzsák Balázsnak, és ennek köszönhetően jöttek az eredmények. Más lapra tartozik, hogy a hírek szerint a klubnál a következő idényben más vezetőedző irányításával képzelik el a jövőt, talán mondani sem érdemes, a labdarúgók emlékezetessé akarták tenni a kedvelt tréner búcsúját.
Ami az Újpestet illeti, Szélesi Zoltán vezetőedző sérülés és eltiltás miatt fél tucat játékosra nem számíthatott, ráadásul az előző fordulóban övéi 5–0-s, megalázó vereséget szenvedtek a Szusza Ferenc Stadionban a Ferencvárostól, így csak néhány tucat szurkoló utazott el Debrecenbe megnézni az idényzárót. Mivel pénteken a Puskás Akadémiát erősítő Lukács Dániel gólt szerzett az MTK Budapest ellen, egy góllal megelőzte a góllövőlistán Aljosa Matkót, a szlovén támadónak be kellett találnia, ha az élen akart zárni.
Huszonhatodik alkalommal adták át a kezdés előtt az idény legjobb debreceni játékosának járó Zilahi-díjat, ezúttal Szűcs Tamás érdemelte ki az elismerést, majd miután Fazekas László emléke előtt tisztelegtek a jelenlévők, elkezdődött az összecsapás.
A Loki védősorának jobb oldalán a 19 esztendős Tercza Gergő kezdett (korábban hét találkozón 49 percet játszott csereként), a csapat „hegye” pedig Komáromi György lett, vagyis ő futballozott előretolva. Alig tíz perc telt el, amikor Dzsudzsák rúghatott szögletet a jobb oldalról, a labda, mint mindig, jól tekeredett középre, Josua Mejías pedig Gergényi Bence mellől megszerezte a vezetést. Szűcs Tamás megindulásaival, ritmusváltásaival több szabadrúgást is kiharcolt a vendégek térfelén, márpedig ez magában hordozta a veszélyt, hogy Banai Dávid kapuja előtt újabb helyzet alakul ki. Dzsudzsák következő szöglete is gólveszélyt jelentett, ám Batik Bence a kapu fölé fejelt, majd a játékrész közepén Krajcsovics Ábel remek lövése dolgoztatta meg Demjén Patrikot. A játékrész legvégén megduplázta előnyét a Loki, egy bal oldali beadást Patrizio Stronati röviden fejelt ki, Kocsis Dominik pedig a jobb alsó sarokba lőtt.
A többi meccs félidei eredményének ismeretében nagyon úgy tűnt, a DVSC nem érhet oda a dobogóra (a Paks 3–0-ra vezetett Diósgyőrben), azonban a Konferencialiga-indulását nem veszélyezteti semmi, ettől függetlenül továbbra is a hazaiak elképzelése szerint alakult a találkozó. Az olyan jelenetek, mint amikor Aljosa Matko buktatta Szűcs Tamást, nagyon nem mutattak jól, majd nem sokkal később az újpesti támadó közel járt a 17. góljának a megszerzéséhez, ám fejesét Demjén bravúrral hárította. Rögtön utána Kocsis fejében volt a harmadik debreceni gól, de fölé fejelt, aztán Lang Ádám szabálytalansága után tizenegyeshez jutott az Újpest. Aljosa Matko betalált, utolérve Lukács Dánielt a góllövőlistán. Az eredmény már nem változott, így a debreceni szurkolók örömmel vették tudomásul, hogy kedvenceik győzelemmel búcsúztak el az idénytől, és nem mellékesen nyáron a Konferencialigában léphetnek pályára. 2–1
|AZ NB I VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|33
|20
|9
|4
|65–30
|+35
|69
|2. Ferencvárosi TC
|33
|21
|5
|7
|67–31
|+36
|68
|3. Paksi FC
|33
15
8
10
63–46
+17
53
|4. Debreceni VSC
|33
|14
|11
|8
|51–41
|+10
|53
|5. Zalaegerszegi TE
|33
|13
|9
|11
|49–43
|+6
|48
|6. Puskás Akadémia
|33
|13
|7
|13
|43–43
|0
|46
|7. Újpest FC
|33
|11
|7
|15
|48–57
|–9
|40
|8. Kisvárda
|33
|11
|7
|15
|36–49
|–13
|40
|9. Nyíregyháza Spartacus
|33
|10
|10
|13
|47–57
|–10
|40
|10. MTK Budapest
|33
|9
|11
|13
|55–62
|–7
|38
|11. Diósgyőri VTK
|33
|6
|10
|17
|39–65
|–26
|28
|12. Kazincbarcika
|33
|6
|4
|23
|31–70
|–39
|22
|A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepelhet. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.