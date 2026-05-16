A Debrecen egygólos győzelemmel szerezte meg a negyedik helyet

2026.05.16. 19:04
Fotó: Szabó Miklós
Újpest NB I Debrecen
A labdarúgó NB I 33. fordulójában a Debreceni VSC 2–1-re legyőzte az Újpest FC-t, ezzel a debreceniek a negyedik helyen végeztek, és indulhatnak a Konferencialiga selejtezőjében.

 

LABDARÚGÓ NB I
33. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Debreceni VSC–Újpest FC 2–1 (2–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 9444 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Mejías (11.), Kocsis D. (45+1.), ill. Matko (86. – 11-esből)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Hatvanadszor fogadta a DVSC az Újpestet az NB I-ben, a hazai labdarúgókat a bronzérem megszerzése, a nemzetközi kupaszereplés kiharcolása motiválhatta, a fővárosiakat pedig az, sikerül-e gólkirályt „csinálni” Aljosa Matkóból. Mindenki tisztában volt vele, hogy a Lokinak nem a saját kezében a sorsa, így a lelátón helyet foglalókat érthetően az is foglalkoztatta, Diósgyőrben a DVTK megteszi-e azt a szívességet, hogy pontot rabol a rivális Pakstól. Ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy egy évvel korábban Debrecenben aligha fordult meg bárkinek is a fejében, hogy a DVSC ilyen előkelő pozícióban zárhat…

2025. május 24-én az együttes ki-ki meccset játszott a Fehérvár vendégeként, 3–0-ra győzött, így kiharcolta a bennmaradást. Június közepén kiderült, hogy Nestor El Maestro helyett Sergio Navarro lesz a vezetőedző, és ez a döntés telitalálatnak bizonyult. A spanyol szakember megtalálta a közös hangot a játékosokkal, újra főszerepet adott Dzsudzsák Balázsnak, és ennek köszönhetően jöttek az eredmények. Más lapra tartozik, hogy a hírek szerint a klubnál a következő idényben más vezetőedző irányításával képzelik el a jövőt, talán mondani sem érdemes, a labdarúgók emlékezetessé akarták tenni a kedvelt tréner búcsúját.

Ami az Újpestet illeti, Szélesi Zoltán vezetőedző sérülés és eltiltás miatt fél tucat játékosra nem számíthatott, ráadásul az előző fordulóban övéi 5–0-s, megalázó vereséget szenvedtek a Szusza Ferenc Stadionban a Ferencvárostól, így csak néhány tucat szurkoló utazott el Debrecenbe megnézni az idényzárót. Mivel pénteken a Puskás Akadémiát erősítő Lukács Dániel gólt szerzett az MTK Budapest ellen, egy góllal megelőzte a góllövőlistán Aljosa Matkót, a szlovén támadónak be kellett találnia, ha az élen akart zárni.

Huszonhatodik alkalommal adták át a kezdés előtt az idény legjobb debreceni játékosának járó Zilahi-díjat, ezúttal Szűcs Tamás érdemelte ki az elismerést, majd miután Fazekas László emléke előtt tisztelegtek a jelenlévők, elkezdődött az összecsapás.

fotó 2026.05.16.

NB I, 33. forduló: DVSC–Újpest 2–1 (Fotók: Szabó Miklós)

 

A Loki védősorának jobb oldalán a 19 esztendős Tercza Gergő kezdett (korábban hét találkozón 49 percet játszott csereként), a csapat „hegye” pedig Komáromi György lett, vagyis ő futballozott előretolva. Alig tíz perc telt el, amikor Dzsudzsák rúghatott szögletet a jobb oldalról, a labda, mint mindig, jól tekeredett középre, Josua Mejías pedig Gergényi Bence mellől megszerezte a vezetést. Szűcs Tamás megindulásaival, ritmusváltásaival több szabadrúgást is kiharcolt a vendégek térfelén, márpedig ez magában hordozta a veszélyt, hogy Banai Dávid kapuja előtt újabb helyzet alakul ki. Dzsudzsák következő szöglete is gólveszélyt jelentett, ám Batik Bence a kapu fölé fejelt, majd a játékrész közepén Krajcsovics Ábel remek lövése dolgoztatta meg Demjén Patrikot. A játékrész legvégén megduplázta előnyét a Loki, egy bal oldali beadást Patrizio Stronati röviden fejelt ki, Kocsis Dominik pedig a jobb alsó sarokba lőtt.

A többi meccs félidei eredményének ismeretében nagyon úgy tűnt, a DVSC nem érhet oda a dobogóra (a Paks 3–0-ra vezetett Diósgyőrben), azonban a Konferencialiga-indulását nem veszélyezteti semmi, ettől függetlenül továbbra is a hazaiak elképzelése szerint alakult a találkozó. Az olyan jelenetek, mint amikor Aljosa Matko buktatta Szűcs Tamást, nagyon nem mutattak jól, majd nem sokkal később az újpesti támadó közel járt a 17. góljának a megszerzéséhez, ám fejesét Demjén bravúrral hárította. Rögtön utána Kocsis fejében volt a harmadik debreceni gól, de fölé fejelt, aztán Lang Ádám szabálytalansága után tizenegyeshez jutott az Újpest. Aljosa Matko betalált, utolérve Lukács Dánielt a góllövőlistán. Az eredmény már nem változott, így a debreceni szurkolók örömmel vették tudomásul, hogy kedvenceik győzelemmel búcsúztak el az idénytől, és nem mellékesen nyáron a Konferencialigában léphetnek pályára. 2–1

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

   
AZ NB I VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC33209465–30+3569
  2. Ferencvárosi TC33215767–31+3668
  3. Paksi FC33

15

8

10

63–46

+17

53

  4. Debreceni VSC331411851–41+1053
  5. Zalaegerszegi TE331391149–43+648
  6. Puskás Akadémia331371343–43046
  7. Újpest FC331171548–57–940
  8. Kisvárda331171536–49–1340
  9. Nyíregyháza Spartacus3310101347–57–1040
10. MTK Budapest339111355–62–738
11. Diósgyőri VTK336101739–65–2628
12. Kazincbarcika33642331–70–3922
A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepelhet. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.

 

 

