A Debrecen egygólos győzelemmel szerezte meg a negyedik helyet

LABDARÚGÓ NB I

33. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Debreceni VSC–Újpest FC 2–1 (2–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 9444 néző. Vezette: Bogár

Gólszerző: Mejías (11.), Kocsis D. (45+1.), ill. Matko (86. – 11-esből)

Hatvanadszor fogadta a DVSC az Újpestet az NB I-ben, a hazai labdarúgókat a bronzérem megszerzése, a nemzetközi kupaszereplés kiharcolása motiválhatta, a fővárosiakat pedig az, sikerül-e gólkirályt „csinálni” Aljosa Matkóból. Mindenki tisztában volt vele, hogy a Lokinak nem a saját kezében a sorsa, így a lelátón helyet foglalókat érthetően az is foglalkoztatta, Diósgyőrben a DVTK megteszi-e azt a szívességet, hogy pontot rabol a rivális Pakstól. Ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy egy évvel korábban Debrecenben aligha fordult meg bárkinek is a fejében, hogy a DVSC ilyen előkelő pozícióban zárhat…

2025. május 24-én az együttes ki-ki meccset játszott a Fehérvár vendégeként, 3–0-ra győzött, így kiharcolta a bennmaradást. Június közepén kiderült, hogy Nestor El Maestro helyett Sergio Navarro lesz a vezetőedző, és ez a döntés telitalálatnak bizonyult. A spanyol szakember megtalálta a közös hangot a játékosokkal, újra főszerepet adott Dzsudzsák Balázsnak, és ennek köszönhetően jöttek az eredmények. Más lapra tartozik, hogy a hírek szerint a klubnál a következő idényben más vezetőedző irányításával képzelik el a jövőt, talán mondani sem érdemes, a labdarúgók emlékezetessé akarták tenni a kedvelt tréner búcsúját.

Ami az Újpestet illeti, Szélesi Zoltán vezetőedző sérülés és eltiltás miatt fél tucat játékosra nem számíthatott, ráadásul az előző fordulóban övéi 5–0-s, megalázó vereséget szenvedtek a Szusza Ferenc Stadionban a Ferencvárostól, így csak néhány tucat szurkoló utazott el Debrecenbe megnézni az idényzárót. Mivel pénteken a Puskás Akadémiát erősítő Lukács Dániel gólt szerzett az MTK Budapest ellen, egy góllal megelőzte a góllövőlistán Aljosa Matkót, a szlovén támadónak be kellett találnia, ha az élen akart zárni.

Huszonhatodik alkalommal adták át a kezdés előtt az idény legjobb debreceni játékosának járó Zilahi-díjat, ezúttal Szűcs Tamás érdemelte ki az elismerést, majd miután Fazekas László emléke előtt tisztelegtek a jelenlévők, elkezdődött az összecsapás.