Hiába a sima FTC-siker a ZTE ellen, a zöld-fehérek csak a 2. helyen végeztek az NB I-ben

LABDARÚGÓ NB I

33. (UTOLSÓ) FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–ZALAEGERSZEGI TE FC 3–0 (3–0)

Budapest, Groupama Aréna, 13 157 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Akpe (58. – öngól), Yusuf (83.), Zachariassen (90+2.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A bánatosan szemerkélő eső Budapestet is elérte szombat napközben, ám az idény utolsó mérkőzése előtt egy órával a Népliget környékét már elkerülte a vihar, s az aluljáróban a szokásos meccs előtti forgatagban latolgatták az esélyeket a zöld-fehér drukkerek. A gyors közvélemény-kutatás szerint a drukkerek amolyan visszafogott beletörődéssel érkeztek az összecsapásra, elfogadva, hogy a bajnoki cím elúszott, senki sem gondolta komolyan fél öt körül, hogy a Kisvárda segíteni tud a Fradinak. Ezzel együtt a bajnoki címről szőtt reményeket jól szemléltette, hogy az FTC-nél megszokotthoz képest érezhetően kevesebben foglaltak helyet a lelátókon, és ezt ezúttal nem lehetett az őszies időjárásra fogni. A B-közép tagjai persze kitettek magukért: drapériával köszöntötték 350. ferencvárosi bajnoki mérkőzése alkalmából Dibusz Dénest, akit aztán vastaps fogadott, amikor a közönség előtti kapu felé kocogva elfoglalta helyét a gólvonalon. A találkozó előtt arról lehetett hallani, hogy a zalaegerszegiek, akik sokáig ragyogó teljesítményt nyújtottak, elfáradtak az idény végére, s a keret nem elég népes ahhoz, hogy rotálni lehessen, a kulcsembereknek végig kellett darálniuk az évadot, a többségnek „mindene fájt”, sokan attól tartottak, a vendégek csak túl akarják élni ezt a meccset.

Ehhez képest…

Alig telt el egy perc a mérkőzésből, amikor kimondottan látványos összjátékkal építette fel az első támadását a ZTE. A saját kapuja felé mozgó Skribek Alen szép mozdulattal maga mögé tette be a labdát, és amikor egyből visszakapta, hosszan indított, de nem lett gólhelyzet a lehetőségből, ám jelzésértékű volt az eset. Ugyanezt a mozgás irányával ellentétes passzt néhány perc múlva újra bemutatta Skribek, és akkor a korábbi ferencvárosi játékos, Csonka András lövőhelyzetbe került, és csak Dibusz óriási védésének köszönhette a Ferencváros, hogy nem került hátrányba. Ismét a kapust ünnepelte tehát a hazai közönség, ezúttal viszont már a látványos és fontos védése miatt.

Negyedóra elteltével azt lehetett megállapítani, hogy álmosan kezdett a Fradi, amely egy hete a Mol Magyar Kupa döntőjében hosszabbítás után Toon Raemaekers góljával legyőzte az egerszegieket. A vendégek azonban nyugodtan, higgadtan passzolgattak, míg a zöld-fehérek igencsak sok átadási hibával szövögették akcióikat. Egy ilyen eladott labdát követően Maxsuell kecsegtető helyzetből célozta meg a bal alsó sarkot, de néhány centit tévedett – a játék és a lehetőségek alapján az első negyedórát követően simán vezethetett volna már két góllal a ZTE.

Fotó: Árvai Károly

Aztán megérkezett a IX. kerületbe is a hír, hogy az ETO vezetést szerzett Kisvárdán, de érdekes módon ennek semmilyen hatása sem volt – mintha tényleg erre számítottak volna a drukkerek. Másrészt ezekben a pillanatokban újra eleredt az eső, intenzívebben, mint szombaton bármikor a főváros területén. Ez még kevésbé érintette a rajongókat, hiszen a fedett lelátók alatt szárazon meg lehetett úszni az esőt, viszont a Ferencváros játéka miatt egyre többet bosszankodtak. Nem játszott jól ugyanis a házigazda, az első félidő második felében is a ZTE állt közelebb a gólhoz, ha az egerszegiek a labdát a földön tartva meg tudtak indulni, többször is átjátszották a Fradi védelmét. Maxsuell Alegria a félidő közepén megint közel került a vezetés megszerzéséhez, ám Dibusz Dénes jó ütemű kivetődéssel mentett, elakadt benne a labda, és sokadszor ünnepelte őt a publikum. A másik oldalon Gundel-Takács Bencének érdemben nem kellett beavatkoznia, egy-egy hazaadás vagy távoli lövés semlegesítése jutott neki az első félidőben, így a Ferencváros tulajdonképpen örülhetett, hogy gól nélkül ért véget a játékrész.

Fotó: Árvai Károly

Nagy Barnabás látványos szerelése is dicséretet érdemel, vagyis nem csupán Dibusz kiváló formájában bízhattak a fradisták. Aztán a csereként beküldött Kristoffer Zachariassen találta magát gólhelyzetben, közeli lövését követően Gundel-Takács Bencének már nagy védést kellett bemutatnia, gyors vetődéssel elérte a labdát – az egerszegi védők vélhetően azt gondolták, a csereként beálló fedezet lesen tartózkodott, de a játékvezető jelezte: szabályos lett volna a gól, ha a hálóba kerül a labda.

Válaszképpen, még mindig a második félidő első perceiben két kimondottan kecsegtető zalaegerszegi lehetőséget jegyezhettünk föl: előbb Kiss Bence robogott végig a ferencvárosi térfélen, hosszasan gondolkozott, jobbra vagy balra passzoljon-e, a védők sem támadták meg igazán, így lőtt, de eltévesztette a kapu bal oldalát. Nem sokkal később Joao Victor vitte végig a kontratámadást, és amikor tisztára játszotta magát, két társa is felért a támadáshoz, mindketten gólhelyzetbe kerülhettek volna, ha a légiós passzol, ám ő lőni akart – rossz döntés volt. És miközben megint úgy tűnt, hogy az egerszegiek megszerezhetik a vezetést, a kapujukba került a labda. Kristoffer Zachariassen harcosságát lehetett dicsérni, jóllehet be akarta adni a labdát – csakhogy az úgy változtatott irányt a menteni igyekvő Akpe Victory lábán, hogy Gundel-Takács fölött a hálóba perdült (1–0).