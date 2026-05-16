Hiába a sima FTC-siker a ZTE ellen, a zöld-fehérek csak a 2. helyen végeztek az NB I-ben

LABDARÚGÓ NB I
33. (UTOLSÓ) FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–ZALAEGERSZEGI TE FC 3–0 (3–0)
Budapest, Groupama Aréna, 13 157 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Akpe (58. – öngól), Yusuf (83.), Zachariassen (90+2.)
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!
A bánatosan szemerkélő eső Budapestet is elérte szombat napközben, ám az idény utolsó mérkőzése előtt egy órával a Népliget környékét már elkerülte a vihar, s az aluljáróban a szokásos meccs előtti forgatagban latolgatták az esélyeket a zöld-fehér drukkerek. A gyors közvélemény-kutatás szerint a drukkerek amolyan visszafogott beletörődéssel érkeztek az összecsapásra, elfogadva, hogy a bajnoki cím elúszott, senki sem gondolta komolyan fél öt körül, hogy a Kisvárda segíteni tud a Fradinak. Ezzel együtt a bajnoki címről szőtt reményeket jól szemléltette, hogy az FTC-nél megszokotthoz képest érezhetően kevesebben foglaltak helyet a lelátókon, és ezt ezúttal nem lehetett az őszies időjárásra fogni. A B-közép tagjai persze kitettek magukért: drapériával köszöntötték 350. ferencvárosi bajnoki mérkőzése alkalmából Dibusz Dénest, akit aztán vastaps fogadott, amikor a közönség előtti kapu felé kocogva elfoglalta helyét a gólvonalon. A találkozó előtt arról lehetett hallani, hogy a zalaegerszegiek, akik sokáig ragyogó teljesítményt nyújtottak, elfáradtak az idény végére, s a keret nem elég népes ahhoz, hogy rotálni lehessen, a kulcsembereknek végig kellett darálniuk az évadot, a többségnek „mindene fájt”, sokan attól tartottak, a vendégek csak túl akarják élni ezt a meccset.
Ehhez képest…
Alig telt el egy perc a mérkőzésből, amikor kimondottan látványos összjátékkal építette fel az első támadását a ZTE. A saját kapuja felé mozgó Skribek Alen szép mozdulattal maga mögé tette be a labdát, és amikor egyből visszakapta, hosszan indított, de nem lett gólhelyzet a lehetőségből, ám jelzésértékű volt az eset. Ugyanezt a mozgás irányával ellentétes passzt néhány perc múlva újra bemutatta Skribek, és akkor a korábbi ferencvárosi játékos, Csonka András lövőhelyzetbe került, és csak Dibusz óriási védésének köszönhette a Ferencváros, hogy nem került hátrányba. Ismét a kapust ünnepelte tehát a hazai közönség, ezúttal viszont már a látványos és fontos védése miatt.
Negyedóra elteltével azt lehetett megállapítani, hogy álmosan kezdett a Fradi, amely egy hete a Mol Magyar Kupa döntőjében hosszabbítás után Toon Raemaekers góljával legyőzte az egerszegieket. A vendégek azonban nyugodtan, higgadtan passzolgattak, míg a zöld-fehérek igencsak sok átadási hibával szövögették akcióikat. Egy ilyen eladott labdát követően Maxsuell kecsegtető helyzetből célozta meg a bal alsó sarkot, de néhány centit tévedett – a játék és a lehetőségek alapján az első negyedórát követően simán vezethetett volna már két góllal a ZTE.
Aztán megérkezett a IX. kerületbe is a hír, hogy az ETO vezetést szerzett Kisvárdán, de érdekes módon ennek semmilyen hatása sem volt – mintha tényleg erre számítottak volna a drukkerek. Másrészt ezekben a pillanatokban újra eleredt az eső, intenzívebben, mint szombaton bármikor a főváros területén. Ez még kevésbé érintette a rajongókat, hiszen a fedett lelátók alatt szárazon meg lehetett úszni az esőt, viszont a Ferencváros játéka miatt egyre többet bosszankodtak. Nem játszott jól ugyanis a házigazda, az első félidő második felében is a ZTE állt közelebb a gólhoz, ha az egerszegiek a labdát a földön tartva meg tudtak indulni, többször is átjátszották a Fradi védelmét. Maxsuell Alegria a félidő közepén megint közel került a vezetés megszerzéséhez, ám Dibusz Dénes jó ütemű kivetődéssel mentett, elakadt benne a labda, és sokadszor ünnepelte őt a publikum. A másik oldalon Gundel-Takács Bencének érdemben nem kellett beavatkoznia, egy-egy hazaadás vagy távoli lövés semlegesítése jutott neki az első félidőben, így a Ferencváros tulajdonképpen örülhetett, hogy gól nélkül ért véget a játékrész.
Nagy Barnabás látványos szerelése is dicséretet érdemel, vagyis nem csupán Dibusz kiváló formájában bízhattak a fradisták. Aztán a csereként beküldött Kristoffer Zachariassen találta magát gólhelyzetben, közeli lövését követően Gundel-Takács Bencének már nagy védést kellett bemutatnia, gyors vetődéssel elérte a labdát – az egerszegi védők vélhetően azt gondolták, a csereként beálló fedezet lesen tartózkodott, de a játékvezető jelezte: szabályos lett volna a gól, ha a hálóba kerül a labda.
Válaszképpen, még mindig a második félidő első perceiben két kimondottan kecsegtető zalaegerszegi lehetőséget jegyezhettünk föl: előbb Kiss Bence robogott végig a ferencvárosi térfélen, hosszasan gondolkozott, jobbra vagy balra passzoljon-e, a védők sem támadták meg igazán, így lőtt, de eltévesztette a kapu bal oldalát. Nem sokkal később Joao Victor vitte végig a kontratámadást, és amikor tisztára játszotta magát, két társa is felért a támadáshoz, mindketten gólhelyzetbe kerülhettek volna, ha a légiós passzol, ám ő lőni akart – rossz döntés volt. És miközben megint úgy tűnt, hogy az egerszegiek megszerezhetik a vezetést, a kapujukba került a labda. Kristoffer Zachariassen harcosságát lehetett dicsérni, jóllehet be akarta adni a labdát – csakhogy az úgy változtatott irányt a menteni igyekvő Akpe Victory lábán, hogy Gundel-Takács fölött a hálóba perdült (1–0).
Nem kétséges: jókora szerencse kellett ehhez a találathoz, és az egerszegiek becsületére legyen mondva, próbálták fokozni a tempót, előbb Szendrei Norbert tört előre, majd Skribek Alen célozta meg a ferencvárosi kaput, de Dibusz jó helyen állt, és könnyedén megfogta a labdát. A folytatásban a belső védő Várkonyi Bence is kedvet kapott a támadáshoz, amikor meglódult, több cselt csinált a ferencvárosi tizenhatosig, mint az egész idényben összesen, de amikor lőni próbált, összezártak előtte a ferencvárosiak. Zachariassent viszont dicsérni lehetett, hiszen ismét megcélozta az egerszegiek kapuját, Gundel-Takács a léc fölé paskolta a labdát, és ebből is kiderült: bár a mérkőzés nem volt magas színvonalú, változatosnak és mozgalmasnak lehetett minősíteni – miközben a nézők közül többen (ilyen a modern technika) mobiltelefonon vagy laptopon követték a kisvárdai eseményeket. Azután még inkább, amikor a Ferencváros kétgólosra növelte előnyét: látványos összjáték végén hiába volt jó néhány egerszegi védő a tizenhatoson belül, Yusuf Bamidele közelről pontosan fejezte be az akciót (2–0), lezárva a mérkőzést, majd Kristoffer Zachariassen beállította a végeredményt (3–0).
A lefújást követően is mindenki a helyén maradt, figyelték a kisvárdai eseményeket, bíztak a csodában, de hiába. A Ferencváros, amely sorozatban hétszer meg tudta szerezni a bajnoki címet, ebben az idényben tizenkilenc pontot veszített el hazai pályán, ez pedig túl soknak bizonyult – a kupaarany mellé bajnoki ezüstöt tehetnek a játékosok.
|AZ NB I VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|33
|20
|9
|4
|65–30
|+35
|69
|2. Ferencvárosi TC
|33
|21
|5
|7
|67–31
|+36
|68
|3. Paksi FC
|33
15
8
10
63–46
+17
53
|4. Debreceni VSC
|33
|14
|11
|8
|51–41
|+10
|53
|5. Zalaegerszegi TE
|33
|13
|9
|11
|49–43
|+6
|48
|6. Puskás Akadémia
|33
|13
|7
|13
|43–43
|0
|46
|7. Újpest FC
|33
|11
|7
|15
|48–57
|–9
|40
|8. Kisvárda
|33
|11
|7
|15
|36–49
|–13
|40
|9. Nyíregyháza Spartacus
|33
|10
|10
|13
|47–57
|–10
|40
|10. MTK Budapest
|33
|9
|11
|13
|55–62
|–7
|38
|11. Diósgyőri VTK
|33
|6
|10
|17
|39–65
|–26
|28
|12. Kazincbarcika
|33
|6
|4
|23
|31–70
|–39
|22
|A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepel majd. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.