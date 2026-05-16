Jégkorong: Barna Olivér megugrotta az újabb lépcsőfokot Amerikában

Mint arról beszámoltunk, az idénre is jutott magyar drafolt a legmagasabban rangsorols amerikai junior jégkorong-bajnokságba, a USHL-be, ráadásul minden eddiginél magasabb helyen: az évek óta a tengerentúlon fejlődő Barna Olivér játékjogát a hatodik kör 90. helyén foglalta le a Fargo Force csapata. (Tavaly ilyenkor Szongoth Domán játékjogát a 9/149. helyen foglalta le ugyancsak a Fargo, eddig ez volt a vonatkozó magyar rekord.)

A szezon elején éppen ezt tűztem ki az egyik legfőbb célomnak, hogy olyan teljesítményt tudjak nyújtani, amellyel majd draftolhatnak a USHL-be

– kezdte Barna az Utánpótlássportnak. – Ahogy haladt előre az idény, a bajnokság derekához érve egyre több megkeresés kaptam különböző USHL-csapatoktól, de közvetlenül akkor én még egyik együttes képviselőjével sem beszéltem. Ez egészen az évad végéig így is maradt, amikor is a Fargo Force-tól fel is hívtak, hogy szívesen kiválasztanának a drafton és szeretettel várnának majd a csapatukban. Emiatt aztán önmagában az, hogy elkeltem a drafton, már kevésbé lepett meg, de az persze külön büszkeséggel tölt el, hogy ilyen magasan lefoglalták a játékjogomat.

Jó érzéssel tölt, hogy végre eljutottam arra a szintre, amiről álmodoztam az elmúlt években, és tényleg megvan az esélyem, hogy bekerüljek a USHL-be.

A nyári edzőtáborban már csatlakozom is a Fargo bő keretéhez, és mindent el fogok követni, hogy aztán a szűkített névsorba is bekerüljek, és valóban a legjobb amerikai juniorligában edződhessek. A klub részéről azt mondták, hogy tart karokkal várnak engem, és ha minden jól megy, akkor alapvetően másodiksoros csatárként majd számítanak rám.

A távlati célom egyébként az lenne, hogy az USHL-ben mutatott jó játékommal majd sikerüljön sportösztöndíjat elnyernem valamelyik az NCAA divízió I-es osztályában szereplő egyetemi csapathoz.

Barna Olivér Fotó: Kristen Pearson/Fairbanks Icedogs

A 2006-os születésű csatártehetség Dunaújvárosban kezdett jégkorongozni, aztán a Kárpáti Farkasoknál is megfordulva Németországba, majd Amerikába szerződött. A 2023-24-es évadban az Oakmoor Academy Patriotsnál, illetve az NAHL-es St. Cloud Norsmennél szerepelt, a 2024-25-ös és a mögöttünk hagyott szezonban az ugyancsak NAHL-es Fairbanks Ice Dogsban játszott, és

az alaszkai csapatban a legutóbbi idényben 59 meccsen 69 pontot (32 gól és 37 assziszt) termelt, ezzel a teljes bajnokság 11. legeredményesebb játékosa lett,

és a harmadik legjobb európai a pontlistán. Barna Olivér az évek során végigjárta a magyar utánpótlás-válogatottakat, 2023 és 2024 tavaszán szerepelt az U18-as világbajnokságon is, a legutóbbi, 2025-ös U20-as vb-ről pedig klubelfoglaltságai miatt maradt le.

„Az első Alaszkában töltött szezonom nem igazán alakult jól, sérülések hátráltattak, kerestem a formámat, és nem igazán jöttek a pontok sem úgy, ahogyan szerettem volna. Hál'istennek bíztak bennem a Fairbanks Icedogsnál, és én is türelmes voltam, és a második náluk lejátszott NAHL-es évadomban sikerült is a csapat legeredményesebb játékosaként zárni, illetve közel voltam hozzá, hogy a liga top tízébe is bekerüljek a pontokat tekintve.

Ez a szezon tényleg meghozta a várva várt szintlépést számomra, és nagy pozitív megerősítésként szolgált, hogy jó úton járok.

Sokat tudtam fejlődni az elmúlt egy évben minden téren, de főleg sebességben és fizikalitásban, illetve a gólokkal és gólpasszokkal természetesen az önbizalmamat is sikerült szépen megalapozni és felépíteni. Rendkívül motivált vagyok, és alig várom, hogy megint feljebb lépjek egy újabb lépcsőfokot, és a USHL-ben is bizonyíthassak."

