A hajrát nem bírta a nagyot küzdő Esztergom Dijonban, így lemarad az Európa-liga-döntőről

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA

NÉGYES DÖNTŐ, DIJON

ELŐDÖNTŐ

JDA BOURGOGNE DIJON HB (francia)–MOL ESZTERGOM 33–30 (15–13)

Dijon, 3480 néző. V: Stancu (román), Pepe (olasz)

DIJON: Dos Reis – N. DURY 7 (3), Lönborg 2, PINTAT 4, Fauvarque 2, Vautier, Blaise. Csere: Giegerich (kapus), HOLEJOVÁ 10, Gayet, Valero Jodar 1, Sivertsen 4 (4), Urban Medel 3. Edző: Clément Alcacer

ESZTERGOM: Bukovszky – KOVÁCS ANETT 6, Ballai B. 2, HORVÁTH F. 6, Kisfaludy 2, FARAGÓ LEA 7, Schatzl Natalie. Csere: Herczeg L. (kapus), Majoros K., Varga Emília 3 (3), Szmolek, SZUCSÁNSZKI 3, Jacques, Ballai A. 1. Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–3. 11. p.: 5–5. 16. p.: 7–5. 22. p.: 10–7. 25. p.: 11–10. 28. p.: 13–12. 33. p.: 16–16. 37. p.: 17–19. 43. p.: 18–22. 48. p.: 21–24. 51. p.: 24–27. 55. p.: 28–27. 58. p.: 31–29

Kiállítások: 8, ill. 10 perc

Hétméteresek: 9/7, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Clément Alcacer: – Óriási nyomást helyezett ránk az Esztergom, sok nehézséget okozott nekünk, de igazi harci szellemet mutattunk. Bár úgy érzed, hogy mindenre felkészültél előzetesen, egy meccsen bármi megtörténhet, bárki húzhat váratlant, a hajrában viszont kiválóan játszottunk, védekezésben megtaláltuk a jó megoldásokat.

Elek Gábor: – Jó kézilabdát játszik a Dijon, amely kitűnő munkát végzett. Idegesen kezdtünk, a második félidő első felében viszont kitűnően teljesítettünk. Utána megint sokat hibáztunk, ami nem fér bele, felesleges kiállításokat kaptunk, egyénileg és csapatként is rontottunk védekezésben.

ÖSSZEFOGLALÓ

Bár valóban nem volt semmi jele a városban annak, hogy hétvégén itt rendezik meg a második számú kontinentális női kézilabda-klubsorozat végjátékát, a dijoni közönség kitett magáért az Esztergom elleni szombat esti Európa-liga-elődöntőben. Miközben a szenzációs magyar drukkerek előtt is le a kalappal, a francia nézők szintén pazar hangulatot teremtettek a telt házas csarnokban a meccs előtti bemutatás közben – erre gondolhattak a nemzetközi kupaújonc esztergomiak, amikor a napokban arról beszéltek, hogy mindenféle nyomás nélkül, csak élvezniük kell a pillanatot.

Az idény végén visszavonuló Szucsánszki Zita a testi épségét sem kímélte a siker érdekében (Fotó: Kovács Péter)

DIJON PÁRBAJ ESZTERGOM 33/48 (69%) Gól/lövés 30/46 (65%) 16/46 (35%) Védés/lövés 15/48 (31%) 4/4 (100%) Gól/indítás 1/3 (33%) 4/7 (57%) Gól/szél 7/10 (70%) 4/11 (36%) Gól/átlövés 8/15 (53%) 4/5 (80%) Gól/beálló 2/3 (67%) 10/12 (83%) Gól/betörés 11/11 (100%) 9 Technikai hiba 10 33/57 (58%) Gól/támadás 30/56 (54%) Hatékony betörések

Szó se róla, élvezetes volt az őrült rohanással induló csata. A dán, algériai, német, szlovák, argentin és norvég légióst is foglalkoztató házigazda nem lassított és hatékonyan kihasználva néhány pontatlan magyar támadást a tizedik percre fordulva 5–3-ra ellépett, de ekkor még gyorsan sikerült egyenlíteni. A 17. percben beszállt a meccsbe az idény végén visszavonuló Szucsánszki Zita is, aki rögtön egy tekintélyparancsoló megállító szabálytalansággal „lepte meg” a Dijon egyik kulcsemberét, a dán Stine Lönborgot. Másodszor viszont már nem tudott felzárkózni az Esztergom, sőt, hárommal léptek el a hazaiak. Rengeteg volt a hiba elöl, a szélről az első 20 percben semmi nem ment be, nem csoda, hogy Elek Gábor elégedetlenül és feldúltan kért időt, a hátrányból azonban csak egyet tudtak ledolgozni a szünetig. Bosszantó volt az első játékrész magyar szempontból, mert a házigazda korántsem tűnt verhetetlen ellenfélnek (15–13).

A második felvonás jóval biztatóbban indult, Bukovszky Anna nagy bravúrral védett ziccert, támadásban jött több jó megoldás, így mintegy három perc elteltével össze is jött az egyenlítés, sőt, Kisfaludy Anett és Kovács Anett találataival a 38. percben pedig már 19–17-re vezetett az Esztergom. A francia lendület megtört a pályán és a lelátón egyaránt, a vendégszurkolók kedve ugyanakkor egyre jobb és jobb lett, hiszen a 43. percben Faragó Lea bombájával már 22–18-ra lépett el az Elek-csapat! Ziccert és hétméterest rontott a láthatóan megzavarodott Dijon, a második félidő első felében nagyot változott a játék képe. A záró tíz percre 26–23-as magyar előnnyel fordultak a felek, nem bántuk volna, ha kétszer olyan gyorsan teltek volna el a hátralévő másodpercek…

Faragó Lea hét gólja is kevés volt az esztergomi bravúrhoz (Fotó: Kovács Péter)

Az élet azonban sokszor olyan fanyar, mint a mustár: hat perccel a vége előtt Varga Emília hétméterese a kapufán csattant, míg a túloldalon bement a büntető, majd egy szélsőziccer is, így a Dijon 28–27-nél visszavette a vezetést. Két és fél perc maradt, amikor egy újabb hétméteressel már 31–29-es előnyre tettek szert a hangulatot és néhány kedvező bírói ítéletet jól meglovagoló franciák, innen pedig már nem volt visszaút.

Az esztergomiak hatalmas szívvel küzdöttek, kézzelfogható közelségben voltak a fináléhoz – a vasárnap délutáni helyosztón azonban még így is éremmel koronázhatják meg történetük első nemzetközi idényét. 33–30