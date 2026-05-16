Az ETO megtette, amit kellett: nyert Kisvárdán, és ötödször bajnok az NB I-ben!

A héten Révész Attila, a hazaiak sportigazgató-vezetőedzője és Igor Bogdanovics pályaedző is elmondta, kitűnően edzettek a kisvárdai futballisták, és az aranycsata tisztaságáért minden tőlük telhetőt megtesznek a mérkőzésen. Ennek megfelelően kellemetlen stílusban, letámadással, folyamatos beadásokkal és óriási helyzetekkel kezdték a találkozót. A második percben Soltész Dominik és Toniszlav Jordanov ziccere, a negyedik percben Jasmin Mesanovic távoli kísérlete után kellett bravúrral védenie Samuel Petrásnak. A labdához is alig ért hozzá az első néhány percben az ETO, de túlélte a vészterhes időszakot.

S milyen a futball…

Amint kibontakozott egy hamisítatlan Borbély Balázs-féle akció, az aggodalmas arcok örömmámorban úsztak a lelátón: Nadir Benbuali szaladhatott ünnepelni, de a sérült Paul Anton, Vingler László és Alex Abrahamsson is elfelejtette egy pillanatra a fájdalmat, úgy ugrándoztak a kispad mögötti széküknél.

Szürreális jelenetek következtek: a győri tábor követelte a játékvezetőtől, hogy állítsa meg a játékot, majd mire Vitális Milán kérésére valóban így tett, egy néző beszaladt a pályára, hogy elismételje a csapatkapitány szavait. A szerencsétlenül járt szurkolót (a drukker leesett a lelátórészről, és fejsérülést szenvedett) a mentők, a beszaladót pedig a biztonságiak vették kezelésbe.

Hamarosan Schön Szabolcs vezethette kapura a labdát, de a lövése elakadt Popovics Ilijában, majd Tóth Rajmund közeli próbálkozása sem ért célt. Figyelmeztetett a Kisvárda, Bohdan Melnik is a kapussal szemben találta magát a 21. percben, de Petrás ezúttal is útját állta a labdának. A 32. percben ismét Benbuali előtt adódott lehetőség, Miljan Krpics egyéni akciója talán gólpasszt érdemelt volna, ám a hazaiak kapuvédőjének vetődése is nagyszerű mutatvány volt.

Nadir Benbuali (középen) lett a hős (Fotó: Czinege Melinda)

Nem adta fel a Kisvárda, a második félidőt ugyanúgy kezdte, mint az elsőt, igaz, Senna Miangue elcsúszása (feltűnően sok ilyen jelenetet láthattunk a mérkőzésen) miatt került helyzetbe Bíró Bence, de a meglőtt labdát önfeláldozóan blokkolta Tóth Rajmund. Az 51. percben ismét nagy védésre volt szükség a bajnoki remények életben tartásához, ugyanis Soltész Dominik kitűnően tekerte a labdát szabadrúgásból a bal felső sarok felé. Az ETO nem jött ki úgy a szorításból, mint nagyjából egy órával korábban, beszorult a kapuja elé, márpedig a a futball álmoskönyve szerint a biztonsági játékból sok jó nem sülhetett ki.

Ridwan Popoola védekező játéka ezúttal sem okozott csalódást Révész Attilának, labdával és labda nélkül is uralta a középpályát a fiatal nigériai, s amikor Nfansu Njie egy az egyben vezethette rá a labdát, úgy szerelte le, mintha az a világ legegyszerűbb feladata lett volna. Mivel a Ferencváros az 58. percben megszerezte a vezetést a ZTE ellen, még veszélyesebbnek tűnt a csupán egygólos előny és a játék képe. S ha már a középpályásjátékról szót ejtettünk: Tóth Rajmund nem véletlenül lehet válogatott júniusban, minden labdáért „megszakadt” a pályán, szenzációs ütemérzékkel állította meg a kisvárdai támadásokat.

A 60. perctől éledezett az ETO, amikor is Benbuali nem sokkal lőtte a labdát a jobb felső sarok fölé, majd Njie tekert a lécre. A 64. percben Schön Szabolcs elrontotta a meccslabdát (már a másodikat), újfent ziccert hagyott ki, teljes erővel a várdai kapusba lőve a labdát.

A 69. percben újabb lidérces pillanatokat éltek át a győriek, épphogy tisztáztak a kapujuk előtti kavarodásban. Képtelen volt megszerezni megnyugtató második gólját az ETO: Olekszandr Piscsur fejese után Popovics Ilija védett, a kipattanóból Daniel Stefulj lőtt nagy erővel fölé. Hihetetlenül lassan csorogtak a másodpercek, s az utolsó tíz percben a Fradi második góljának hírére egyértelművé vált, nem kaphat gólt az ETO, különben elbukja az aranyérmet.

Ünnep a pályán (Fotó: Czinege Melinda)

A Kisvárda mindent megpróbált támadócseréivel, míg a háromperces hosszabbításban a győri közönség borzolta a pályán lévők idegeit, petárdákat, füstölőket dobált a pályára, így még tovább csorgott a meccs. A 93. percben Tóth Rajmund lett a hős, elképesztő szereléssel hatástalanította az utolsó kisvárdai támadást. Ez volt az utolsó jelenet a mérkőzésen, ugyanis Csonka Bence lefújta, ami azt jelenti, hogy az ETO története során ötödször bajnok az élvonalban! A rengeteg figyelmeztetés ellenére a győriek elözönlötték a pályát, elkezdték begyűjteni az ereklyéket a játékosoktól, pontosan, ahogyan 2013-ban és 1983-ban is történt. A Ferencváros hét éve tartó egyeduralmának véget vetett a 122 éves klub, s noha ezúttal nem játszott olyan jól, az egész idényt tekintve teljesen megérdemelten, fantasztikus játékkal lett bajnok. 0–1

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!