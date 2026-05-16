Az ETO megtette, amit kellett: nyert Kisvárdán, és ötödször bajnok az NB I-ben!

LABDARÚGÓ NB I
33. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Kisvárda Master Good–ETO FC 0–1 (0–1)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 3052 néző. Vezette: Csonka B.
Gólszerző: Benbuali (10.)
Nyerjétek meg, fiúk! Az ETO FC csapatbusza 15 óra 22 perckor gurult be a Várkerti Stadion parkolójába, a hűséges, egész országot átszelő szurkolói pedig azonnal nekiláttak a játékosok buzdításának. Sokan már a hajnali órákban útra keltek, s mi mással tölthették volna az idejüket Kisvárdán, mint a stadion és az edzőközpont mellett található vár gyönyörű panorámájának megcsodálásával? A recepción megtudtuk, ezen a májusi szombaton a kilenc, nullával kezdődő irányítószámok szaporították a kiállítótérként és múzeumként is működő (ezúttal többek közt Szinyei-, Benczúr-, Munkácsy-festményeket csodálhattunk meg) épület adatbázisát. A helyi turizmusnak tehát jót tett a meccs, de a fő kérdés az volt: az ETO múzeuma gyarapodik-e a találkozó után aranyéremmel?
Pattanásig feszült hangulatban lépdelt le a buszról néhány játékos és stábtag, Borbély Balázs arcáról szokás szerint kevés érzelmet lehetett leolvasni. Majdnem másfél órával a mérkőzés előtt már a győriektől zengett a stadion, amelynek minden zegzugába szereztek jegyet a kisalföldiek. A kezdésre úgy nézett ki az aréna, mintha az ETO ideiglenesen kibérelte volna hazai pályájának. A vendégek kezdőcsapatát látva hatalmas meglepetést keltett, hogy a héten másodszor is válogatott-meghívót kapó Csinger Márk a kispadra szorult (állítólag kisebb sérülés hátráltatta), helyette az epizódszereplő, Senna Miangue jutott szóhoz a védelem tengelyében.
A héten Révész Attila, a hazaiak sportigazgató-vezetőedzője és Igor Bogdanovics pályaedző is elmondta, kitűnően edzettek a kisvárdai futballisták, és az aranycsata tisztaságáért minden tőlük telhetőt megtesznek a mérkőzésen. Ennek megfelelően kellemetlen stílusban, letámadással, folyamatos beadásokkal és óriási helyzetekkel kezdték a találkozót. A második percben Soltész Dominik és Toniszlav Jordanov ziccere, a negyedik percben Jasmin Mesanovic távoli kísérlete után kellett bravúrral védenie Samuel Petrásnak. A labdához is alig ért hozzá az első néhány percben az ETO, de túlélte a vészterhes időszakot.
S milyen a futball…
Amint kibontakozott egy hamisítatlan Borbély Balázs-féle akció, az aggodalmas arcok örömmámorban úsztak a lelátón: Nadir Benbuali szaladhatott ünnepelni, de a sérült Paul Anton, Vingler László és Alex Abrahamsson is elfelejtette egy pillanatra a fájdalmat, úgy ugrándoztak a kispad mögötti széküknél.
Szürreális jelenetek következtek: a győri tábor követelte a játékvezetőtől, hogy állítsa meg a játékot, majd mire Vitális Milán kérésére valóban így tett, egy néző beszaladt a pályára, hogy elismételje a csapatkapitány szavait. A szerencsétlenül járt szurkolót (a drukker leesett a lelátórészről, és fejsérülést szenvedett) a mentők, a beszaladót pedig a biztonságiak vették kezelésbe.
Hamarosan Schön Szabolcs vezethette kapura a labdát, de a lövése elakadt Popovics Ilijában, majd Tóth Rajmund közeli próbálkozása sem ért célt. Figyelmeztetett a Kisvárda, Bohdan Melnik is a kapussal szemben találta magát a 21. percben, de Petrás ezúttal is útját állta a labdának. A 32. percben ismét Benbuali előtt adódott lehetőség, Miljan Krpics egyéni akciója talán gólpasszt érdemelt volna, ám a hazaiak kapuvédőjének vetődése is nagyszerű mutatvány volt.
Nem adta fel a Kisvárda, a második félidőt ugyanúgy kezdte, mint az elsőt, igaz, Senna Miangue elcsúszása (feltűnően sok ilyen jelenetet láthattunk a mérkőzésen) miatt került helyzetbe Bíró Bence, de a meglőtt labdát önfeláldozóan blokkolta Tóth Rajmund. Az 51. percben ismét nagy védésre volt szükség a bajnoki remények életben tartásához, ugyanis Soltész Dominik kitűnően tekerte a labdát szabadrúgásból a bal felső sarok felé. Az ETO nem jött ki úgy a szorításból, mint nagyjából egy órával korábban, beszorult a kapuja elé, márpedig a a futball álmoskönyve szerint a biztonsági játékból sok jó nem sülhetett ki.
Ridwan Popoola védekező játéka ezúttal sem okozott csalódást Révész Attilának, labdával és labda nélkül is uralta a középpályát a fiatal nigériai, s amikor Nfansu Njie egy az egyben vezethette rá a labdát, úgy szerelte le, mintha az a világ legegyszerűbb feladata lett volna. Mivel a Ferencváros az 58. percben megszerezte a vezetést a ZTE ellen, még veszélyesebbnek tűnt a csupán egygólos előny és a játék képe. S ha már a középpályásjátékról szót ejtettünk: Tóth Rajmund nem véletlenül lehet válogatott júniusban, minden labdáért „megszakadt” a pályán, szenzációs ütemérzékkel állította meg a kisvárdai támadásokat.
A 60. perctől éledezett az ETO, amikor is Benbuali nem sokkal lőtte a labdát a jobb felső sarok fölé, majd Njie tekert a lécre. A 64. percben Schön Szabolcs elrontotta a meccslabdát (már a másodikat), újfent ziccert hagyott ki, teljes erővel a várdai kapusba lőve a labdát.
A 69. percben újabb lidérces pillanatokat éltek át a győriek, épphogy tisztáztak a kapujuk előtti kavarodásban. Képtelen volt megszerezni megnyugtató második gólját az ETO: Olekszandr Piscsur fejese után Popovics Ilija védett, a kipattanóból Daniel Stefulj lőtt nagy erővel fölé. Hihetetlenül lassan csorogtak a másodpercek, s az utolsó tíz percben a Fradi második góljának hírére egyértelművé vált, nem kaphat gólt az ETO, különben elbukja az aranyérmet.
A Kisvárda mindent megpróbált támadócseréivel, míg a háromperces hosszabbításban a győri közönség borzolta a pályán lévők idegeit, petárdákat, füstölőket dobált a pályára, így még tovább csorgott a meccs. A 93. percben Tóth Rajmund lett a hős, elképesztő szereléssel hatástalanította az utolsó kisvárdai támadást. Ez volt az utolsó jelenet a mérkőzésen, ugyanis Csonka Bence lefújta, ami azt jelenti, hogy az ETO története során ötödször bajnok az élvonalban! A rengeteg figyelmeztetés ellenére a győriek elözönlötték a pályát, elkezdték begyűjteni az ereklyéket a játékosoktól, pontosan, ahogyan 2013-ban és 1983-ban is történt. A Ferencváros hét éve tartó egyeduralmának véget vetett a 122 éves klub, s noha ezúttal nem játszott olyan jól, az egész idényt tekintve teljesen megérdemelten, fantasztikus játékkal lett bajnok. 0–1
|AZ NB I VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|33
|20
|9
|4
|65–30
|+35
|69
|2. Ferencvárosi TC
|33
|21
|5
|7
|67–31
|+36
|68
|3. Paksi FC
|33
15
8
10
63–46
+17
53
|4. Debreceni VSC
|33
|14
|11
|8
|51–41
|+10
|53
|5. Zalaegerszegi TE
|33
|13
|9
|11
|49–43
|+6
|48
|6. Puskás Akadémia
|33
|13
|7
|13
|43–43
|0
|46
|7. Újpest FC
|33
|11
|7
|15
|48–57
|–9
|40
|8. Kisvárda
|33
|11
|7
|15
|36–49
|–13
|40
|9. Nyíregyháza Spartacus
|33
|10
|10
|13
|47–57
|–10
|40
|10. MTK Budapest
|33
|9
|11
|13
|55–62
|–7
|38
|11. Diósgyőri VTK
|33
|6
|10
|17
|39–65
|–26
|28
|12. Kazincbarcika
|33
|6
|4
|23
|31–70
|–39
|22
|A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepelhet. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.