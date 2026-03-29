Felkészülés: Mikautadze duplájával nyertek a grúzok Litvániában

Igencsak kiegyenlített meccset játszott egymással Kaunasban a litván és a grúz válogatott – legalábbis másfél félidőn keresztül. A felkészülési találkozó a mérkőzés harmadik harmadában dőlt el: a 70. percben Georges Mikautadze végezhetett el tizenegyest, és sikerült is túljárnia az Universitatea Cluj kapusa, Edvinas Gertmonas eszén. A Villarreal csatárát ez annyira feldobta, hogy szűk negyedórával később akcióból is betalált, így válogatottunk Nemzetek Ligája-ellenfele 2–0-ra nyert, s ezzel érvényesítette a papírformát.

Ugyancsak két gólt szerzett a fehérorosz válogatott az örmények otthonában. A vendégcsapat Jevgenyij Jablonszkij révén már a 8. percben megszerezte a vezetést, amelyet a második félidőben German Barkovszkij toldott meg; az egyébként komoly fölényben játszó házigazdák Vahan Bicsahcsjan góljával már csak szépíteni tudtak. 1–2

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Litvánia–Grúzia 0–2 (Mikautadze 70., 84. – a másodikat 11-esből)

Kiállítva: Gineitis (90+3., Litvánia)

Örményország–Fehéroroszország 1–2 (Bicsahcsjan 88., ill. Jablonszkij 8., Barkovszkij 72.)