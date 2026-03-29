Felkészülés: Mikautadze duplájával nyertek a grúzok Litvániában

2026.03.29. 18:01
Georges Mikautadze (Fotó: Getty Images)
Litvánia Fehéroroszország válogatott felkészülési mérkőzések Örményország Grúzia
A második félidőben dőlt el kaunasi Litvánia–Grúzia felkészülési labdarúgó-mérkőzés, a találkozó hőse Georges Mikautadze volt, aki előbb tizenegyesből, majd akcióból vette be a baltiak kapuját.

Igencsak kiegyenlített meccset játszott egymással Kaunasban a litván és a grúz válogatott – legalábbis másfél félidőn keresztül. A felkészülési találkozó a mérkőzés harmadik harmadában dőlt el: a 70. percben Georges Mikautadze végezhetett el tizenegyest, és sikerült is túljárnia az Universitatea Cluj kapusa, Edvinas Gertmonas eszén. A Villarreal csatárát ez annyira feldobta, hogy szűk negyedórával később akcióból is betalált, így válogatottunk Nemzetek Ligája-ellenfele 2–0-ra nyert, s ezzel érvényesítette a papírformát.

Ugyancsak két gólt szerzett a fehérorosz válogatott az örmények otthonában. A vendégcsapat Jevgenyij Jablonszkij révén már a 8. percben megszerezte a vezetést, amelyet a második félidőben German Barkovszkij toldott meg; az egyébként komoly fölényben játszó házigazdák Vahan Bicsahcsjan góljával már csak szépíteni tudtak. 1–2

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Litvánia–Grúzia 0–2 (Mikautadze 70., 84. – a másodikat 11-esből)
Kiállítva: Gineitis (90+3., Litvánia)
Örményország–Fehéroroszország 1–2 (Bicsahcsjan 88., ill. Jablonszkij 8., Barkovszkij 72.)

 

 

Legfrissebb hírek

Új fejezet kezdődik Hvicsa Kvarachelia válogatott karrierjében

Minden más foci
2026.03.25. 11:59

Közbeszólt a politika: a finnek nem hazai pályán fogadják a fehéroroszokat a Nemzetek Ligájában

Minden más foci
2026.03.24. 13:07

Visszatérhetnek a nemzetközi mezőnybe az orosz utánpótlás kézilabda-válogatottak

Kézilabda
2026.03.07. 14:42

A CAS és a kollektív bűnösség: meddig ér az útlevél?

Egyéb egyéni
2026.03.06. 19:19

A semlegesség ára: mit rejt az AIN-státusz?

Egyéb egyéni
2026.03.01. 19:05

A Nemzetközi Sportmászószövetség véget vetett az oroszok és a fehéroroszok felfüggesztésének

Egyéb egyéni
2026.02.23. 17:16

Paralimpia 2026: hat orosz és négy fehérorosz versenyző indulhat

Egyéb egyéni
2026.02.17. 16:55

Hazai pályán kezdünk Ukrajna ellen a Nemzetek Ligájában – a pontos menetrend

Magyar válogatott
2026.02.13. 10:11
Ezek is érdekelhetik