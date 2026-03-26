Nemzeti Sportrádió

Döntött a NOB: transzneműek nem versenyezhetnek a nők között

2026.03.26. 16:16
null
Fotó: Getty Images
Címkék
NOB transznemű Nemzetközi Olimpiai Bizottság Kirsty Coventry
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) döntése szerint transznemű nők a Los Angeles-i nyári játékoktól kezdődően nem versenyezhetnek a nők között a NOB égisze alá tartozó sportversenyeken.

„A jövőben minden női kategóriában, legyen az egyéni vagy csapatsport, csak biológiai nők vehetnek részt” – írta csütörtöki közleményében a NOB, hozzátéve, hogy a biológiai nem meghatározásához minden női sportolónak át kell esnie egy genetikai teszten. A vizsgálat nyál- vagy vérmintából mutatja ki az Y-kromoszómához tartozó SRY-gén jelenlétét, vagy hiányát.

A bizottság első női elnöke, a tavaly megválasztott Kirsty Coventry azzal kommentálta a döntést, hogy már versenyző korában is azért küzdött, miszerint minden sportoló igazságos küzdelemben mérethesse meg magát, s ez a mostani szabályozást ennek érdekében hozták meg tudósok és orvosszakértők segítségével.

„Az olimpián sokszor apróságok döntenek győzelemről és vereségről, már csak ezért is teljesen nyilvánvaló, hogy nem lenne sportszerű, ha biológiai férfiak női versenyeken indulhatnának. Több sportágban ez ráadásul nem is lenne biztonságos” – jelentette ki a zimbabwei sportvezető.

A NOB közleményében hangsúlyozta, hogy a mostani döntés előtt szakemberek hosszú hónapokon át gyűjtötték az adatokat, egyeztettek szakértőkkel a kérdésben, és kutatásaik szerint kijelenthető, hogy a férfinak született sportolók egyértelműen előnyben vannak a nőként születettekkel szemben, elsősorban azokban a sportágakban, melyek erőre, fizikai teljesítményre, és kitartásra épülnek.

Fürjes Balázs, a NOB magyar tagja Facebook-oldalán jelezte, hogy a „józan ész győzött!!!”

„Mostantól az olimpiai versenyek női mezőnyében zéró tolerancia érvényesül a biológiailag/genetikailag férfinak született sportolókkal szemben, vallják magukat bárminek is. Megvédjük a női sportolókat!” – írta közösségi oldalán.

„Ma a Nemzetközi Olimpiai Bizottság feketén-fehéren kimondta: mostantól olimpiai versenyen a női mezőnyben kizárólag biológiai nők indulhatnak. A hölgyek között soha többet nem versenyezhetnek olimpiai játékokon olyan személyek, akik bármilyen okból igazságtalan előnnyel (magasabb tesztoszteronszint!) indulnának. Azzal ugyanis a kontaktsportokban veszélyeztetnék a valódi női sportolók testi épségét és minden sportágban megakadályoznák a tisztességes versenyt. A szabály betartását a NOB vizsgálattal kényszeríti ki” – fogalmazott Fürjes, aki bejegyzésében feltette a kérdést: „kiket zár ki a döntés a női mezőnyből?”

„Kizár minden transzgender személyt, aki férfinak született és később nemváltoztató beavatkozáson esett át – függetlenül attól, hogy az milyen életkorban történt és milyen beavatkozás volt. Kizárja továbbá azt a nagyon-nagyon csekély számú sportolót, akik XX-kromoszóma összetételűnek születtek, de felmerül náluk ez a rendellenesség és magasabb a tesztoszteronszintjük – a világ atlétáinak bőven kevesebb mint egy százalékát. Ők mindannyian indulhatnak az olimpiai versenyek férfimezőnyében, már ha teljesítik a kvalifikációt.”

„Az olimpiai részvétel tehát kizárólag a biológiai nemen alapul – nők között csak nők, férfiak között csak férfiak versenyezhetnek” – írta Fürjes Balázs.

Kapcsolódó tartalom

„Évek óta vártunk erre a döntésre" – György Réka az NS-nek a transznemű Lia Thomas ügyéről

A magyar úszó volt az első sportoló, aki nyílt levelet írt az NCAA vezetőségének Lia szereplése ellen és a női sport védelmében.

Donald Trump megtiltaná, hogy biológiai értelemben vett férfiak női sportversenyeken indulhassanak

„Az nem történhet meg, hogy férfiak vegyenek részt egy női mérkőzésen.”

Történelmi pillanat – Csisztu Zsuzsa tudósítása az első női NOB-elnök megválasztásáról az M4 Sporton

Kirsty Coventry első, magyar újságírónak adott exkluzív interjúja az M4 Sporton lesz látható.

Hámori Luca párizsi legyőzője indulna a következő olimpián is

„Készen állok bármit megtenni a versenyzésért, nem vagyok transznemű, nő vagyok.”

 

 

Legfrissebb hírek

Horogkeresztes zászló a NOB-elnök koporsóján

Népsport
2026.03.01. 12:24

Fürjes Balázs: Sportolni emberi jog, olimpikonnak lenni nem az – a NOB megvédi a női sportolókat

Egyéb egyéni
2026.02.23. 20:18

„Nagyszerű téli olimpiát rendeztek az olaszok, de a NOB-nak hatalmas megújulásra van szüksége" – Juan Antonio Samaranch NOB-alelnök az NS-nek

Téli olimpia 2026
2026.02.21. 19:15

Dél-koreai bobos és észt sílövő került be a NOB sportolói bizottságába

Téli olimpia 2026
2026.02.20. 08:46

Az izraeli NOB-tag egyoldalú politikai kommentárja miatt felfüggesztetné a svájci sportújságírót – exkluzív!

Téli olimpia 2026
2026.02.19. 12:25

„Európa a téli olimpiai érmek hetven százalékát a kontinensen tartja" – Szpirosz Kapralosz, az EOB elnöke az NS-nek

Téli olimpia 2026
2026.02.19. 11:17

Téli olimpia: kizárták a „sisakügybe" keveredő ukrán szkeletonost; Weston meggyőző előnyben fél távnál

Téli olimpia 2026
2026.02.12. 12:03

NOB: először választottak be iráni nőt a tagságba

Egyéb egyéni
2026.02.04. 19:57
Ezek is érdekelhetik