Vívás: negyedik a női kardcsapat Athénban

2026.04.19. 16:55
Fotó: FIE - International Fencing Federation
Athén vívás Pusztai Liza Battai Sugár Katinka Szűcs Luca Spiesz Anna
Két győzelem és két vereség a mérleg: női kardcsapatunk negyedik lett az athéni világkupa-viadalon.

 

Pusztán a negyedik hely és a két győzelem-két vereség mérleg alapján nem is feltétlenül gondolnánk, mennyire jól vívott a Battai Sugár Katinka, Pusztai Liza, Spiesz Anna, Szűcs Luca összetételű női kardcsapat az athéni világkupa-viadalon, pedig az igazság ez.

Március legvégén a mieink a taskenti vk-viadalon már a nyolcért „összefutottak” a csapatként csak nemrég visszatérő, így még kevés világranglistaponttal rendelkező, ám annál bődületesebb erőt képviselő oroszokkal.

Akkor Battaiék nem jutottak a nyolcba, Athénban viszont a négyért kerültek szemben az oroszokkal, és nagyszerű vívással jutottak tovább.

Ott aztán következett az elmúlt évek nagy sikercsapata (már a miénk mellett…), Franciaország, s bár egytusos előnnyel kezdtük az utolsó asszót, a vége nem sikerült. A bronzért felállni ilyenkor a legnehezebb, nem is ment egyszerűen az a meccs sem, illetve de, hiszen a hetedik asszóig vezettünk, a nyolcadikban sajnos Szűcs Luca beleszaladt egy nagy vereségbe, s bár Battai a végén mindent megtett, 44:44-nél nem ő adta a találatot…

VÍVÁS
VILÁGKUPAVERSENY, ATHÉN
Kard. Csapat. Nők. Nyolcaddöntő: Magyarország–Azerbajdzsán 45:26 (Szűcs +14, Battai +5, Spiesz +4, Pusztai –4). Negyeddöntő: Magyarország–Orosz csapat 45:42 (Battai +2, Spiesz +1, Szűcs 0). Elődöntő: Franciaország–Magyarország 45:43 (Szűcs +6, Battai –1, Spiesz –7). A 3. helyért: Japán–Magyarország 45:44 (Battai +5, Spiesz 0, Szűcs –6)

 

