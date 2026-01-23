Vívás: minden magyar főtáblás a női kardozók Salt Lake City-i vk-viadalán

Január elején Tuniszban még három női kardozónk volt a kiemelt között, ám az akkori eredmények miatt (is) Szűcs Luca kicsúszott onnan, Katona Renátát megműtötték, így a – magyar idő szerint – csütörtökön este megrendezett selejtező alól ezúttal csak Battai Sugár Katinka kapott felmentést a kardozók Salt Lake City-i vk-viadalán.

A nagyszerű, és persze hibátlan csoportkörének köszönhetően Spiesz Anna nagyon hamar csatlakozott Battaihoz, aztán nem sokkal később „érkezett” melléjük Szűcs Luca is (ő egy vereséget összeszedett a csoportkörben, így egy tizenötös asszó is várt rá, de ezt gond nélkül hozta), a nap végén pedig Pusztai Liza és Keszei Kira is örülhetett, hiszen ők ketten ugyan kicsit hosszabb időt töltöttek el a páston, ám mindketten főtáblára jutottak, vagyis szombaton (magyar idő szerint este-éjszaka) öt magyar foghat pengét a 64 között a női mezőnyben – és egyiküktől biztosan búcsúzunk már a 64 között, hiszen Battai és Keszei egymás ellen köt be az első körben.

A férfi kardozók selejtezőjét pénteken (szintén este-éjjel magyar idő szerint) rendezik meg Salt Lake Cityben: Rabb Krisztián kiemelt – Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Bíró Huba, Dallos Benedek a csoportkörrel kezd ezen a világkupaversenyen.

VILÁGKUPAVERSENY, SALT LAKE CITY

Kard. Nők. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Battai Sugár (kiemelt), Spiesz Anna 6 győzelem/0 vereség, Szűcs Luca 5/1, Pusztai Liza 4/2, Keszei Kira 3/3.

A 96 közé jutásért: Pusztai–Sayles (amerikai) 15:11, Keszei–Fox-Gitomer (amerikai) 15:10.

A 64 közé jutásért: Szűcs–Ozaki (japán) 15:5, Pusztai–Luisinier (francia) 15:10, Keszei–Pak (amerikai) 15:11.