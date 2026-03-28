Vívás: hamar búcsúztak a magyarok a női kardozók taskenti vk-viadalán
Jól kezdődött, hiszen a pénteki selejtező után azt rögzíthettük, hogy mind az öt magyar pástra léphet a 64 között a női kardozók taskenti vk-viadalán, aztán szombaton előbb a kiemeltként az első napot kihagyó Battai Sugár esett ki már az első körben, s ugyanekkor búcsúzott Pusztai Liza és Keszei Kira is.
A 32 közé bejutó Szűcs Luca a Rióban egyéniben és csapatban is olimpiai bajnok, tavaly visszatérő, s egyéniben egyből világbajnoki aranyat szerző orosz Jana Jegorjannal került szemben, akin nem talált fogást, míg Spiesz Anna a Battait a 64 között kiejtő dél-koreai Szeo Dzsi Jeontól szenvedett vereséget.
Taskentben vasárnap a csapatversennyel zárul a világkupa-viadal.
VILÁGKUPAVERSENY, TASKENT
KARD
NŐK, EGYÉNI
A 32 közé jutásért
Szűcs–Csang Hszin-jin (kínai) 15:3
Spiesz–Vaszijeva (bolgár) 15:11
Szeo Dzsi Jeon (dél-koreai)–Battai 15:13
Navarro (spanyol)–Pusztai 15:14
San Ji-fan (kínai)–Keszei 15:10
A 16 közé jutásért
Jegorjan (orosz)–Szűcs 15:6
Szeo Dzsi Jeon–Spiesz 15:13